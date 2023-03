Ieri pomeriggio a Verona, un drammatico incidente in moto è costato la vita ad un centauro di 62 anni: inutile il tempestivo intervento del personale medico del 118.

Di Marco Spartà

22 marzo 2023

Incidente mortale nel pomeriggio: la vittima è un 62enne

Un uomo di 62 anni è rimasto vittima di un grave incidente stradale. Il sinistro nel tardo pomeriggio di ieri a Verona: la vittima avrebbe perso il controllo della moto su cui viaggiava finendo rovinosamente a terra.

Pochi minuti e sul luogo della tragedia sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno provato a rianimare il centauro, ma non è stato possibile salvargli la vita. Ad occuparsi dei rilievi le forze dell’ordine che ora dovranno stabilire la dinamica di quanto accaduto.

Verona, cade dalla moto e finisce sull'asfalto: perde la vita un uomo di 62 anni

Ennesima vittima sulle strade in Italia. Nel pomeriggio di ieri, martedì 21 marzo, un uomo ha perso la vita in un incidente verificatosi a Verona intorno alle 18:30. Si tratta di un 62enne, residente nel capoluogo di provincia veneto, di cui non si conoscono le generalità.

Secondo le prime informazioni, come riferiscono alcune fonti locali e la redazione di Verona Sera, la vittima viaggiava a bordo della sua moto lungo via Mantovana. Per cause ancora da stabilire nel dettaglio, nei pressi della Fiera, avrebbe perso il controllo della due ruote e, dopo aver sbandato, è stato sbalzato dalla sella cadendo sull’asfalto.

Prontamente sono arrivati sul posto gli operatori sanitari del Suem 118. I soccorritori hanno avviato le manovre salvavita, ma per il motociclista era ormai troppo tardi: dopo svariati tentativi, si sono dovuti arrendere dichiarandone la morte, sopraggiunta per le gravissime lesioni riportate nella caduta.

Affidato agli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul luogo del sinistro, il compito di risalire alle cause che hanno fatto finire al suolo il motociclista. Dai primi riscontri, scrive Verona Sera, si sarebbe trattato di un incidente autonomo che non avrebbe visto coinvolti altri veicoli in transito sulla strada. Per permettere i soccorsi ed i rilievi delle forze dell’ordine, il tratto è stato chiuso al traffico.