Agguato a Napoli, dove la scorsa notte un ragazzo di 18 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti agli chalet di Mergellina: indagini in corso.

Di Marco Spartà

20 marzo 2023

Ragazzo ucciso in strada: indaga la Polizia

Omicidio la scorsa notte a Napoli, dove un ragazzo di soli 18 anni è stato assassinato a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava davanti agli chalet di Mergellina con alcuni conoscenti. Sono stati quest’ultimi a portarlo in ospedale.

Purtroppo, il 18enne è arrivato già senza vita presso il nosocomio. Ora sono in corso le indagini della Polizia del capoluogo campano, arrivata sul luogo della sparatoria insieme alla Scientifica, che sta cercando di rintracciare i responsabili del delitto.

Napoli, sparatoria davanti agli chalet di Mergellina: 18enne ucciso a colpi di pistola

Un ragazzo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco la scorsa notte, tra domenica 19 e lunedì 20 marzo, a Napoli. La vittima è Francesco Pio Maimone, 18enne che abitava nella zona di Pianura.

Secondo le primissime ricostruzioni, come riportano alcune testate locali e la redazione di Fanpage, il 18enne si trovava davanti agli chalet di Mergellina quando qualcuno si è avvicinato ed ha aperto il fuoco con una pistola, probabilmente un revolver. Alcuni proiettili hanno raggiunto al petto il giovane che è stato soccorso da alcuni conoscenti e portato in ospedale. Qui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso.

Davanti agli chalet sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato ed i colleghi della Scientifica per gli accertamenti sulla sparatoria. Gli inquirenti stanno ora indagando per individuare chi ha aperto il fuoco e chiarire il movente. Da quanto emerso al momento, il 18enne incensurato non risultava vicino agli ambienti criminali. Tra le ipotesi battute dagli inquirenti, come riferisce Fanpage, quella di una lite tra ragazzi per futili motivi, ma non è escluso possa essere collegato alla faida di Pianura.

Solo pochi giorni fa, nella notte tra sabato 11 e domenica 12 marzo, sempre nella stessa zona, un ragazzo di 19 anni era stato ferito gravemente a colpi di pistola.