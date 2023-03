Ieri mattina ad Itri (Latina), lungo la regionale Valle del Liri, un ragazzo di 35 anni ha perso la vita in un drammatico incidente in moto.

Di Marco Spartà

20 marzo 2023

Incidente sulla regionale: un morto

Incidente mortale ieri mattina sulla regionale Valle del Liri nel territorio di Itri, in provincia di Latina. Un giovane motociclista di 35 anni ha perso il controllo della sua due ruote che, all’altezza di una curva, si è schiantata contro un muretto.

Dopo lo schianto sono arrivati sul posto i soccorsi a cui non è rimasto altro che constatare il decesso del 35enne, sopraggiunto per i gravi traumi. Intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi di legge e gli accertamenti del caso.

Itri, tragico incidente in moto sulla regionale: Manuel muore a 35 anni, lascia due figlie

Lutto a Veroli, in provincia di Frosinone, per la morte di Manuel Scaccia, 35enne rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 19 marzo, lungo la regionale Valle del Liri ad Itri (Latina).

Manuel stava prendendo parte ad una gita fuori porta con altri motociclisti. Per cause ancora in fase di accertamento, all’altezza di una curva, come riporta Il Messaggero, il 35enne avrebbe perso il controllo della sua Yamaha R1 che ha terminato la propria corsa contro un muretto a bordo della carreggiata. Un impatto violento che ha fatto sbalzare dalla sella il centauro finito rovinosamente sull’asfalto.

Gli altri motociclisti hanno prestato i primi soccorsi e lanciato l’allarme. In pochi minuti è arrivato lo staff medico del 118 che ha proseguito i tentativi di rianimazione, ma per il centauro non c’è stato nulla da fare: gravissime le ferite riportate nel sinistro.

I carabinieri e gli agenti della Polizia Locale hanno provveduto ai rilievi di legge per stabilire la dinamica dell’incidente. L’autorità giudiziaria, scrive Il Messaggero, ha disposto il trasferimento della salma in ospedale dove nelle prossime ore potrebbe essere effettata l’autopsia.

Manuel, che lavorava come autista presso una ditta operante nel settore dell’ecologia, lascia la moglie e due figlie piccole, di 3 e 7 anni.