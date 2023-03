Ieri sera a Roma, in un appartamento nella zona Torre Gaia, un uomo è morto in seguito ad un incendio. Trasportati in ospedale la moglie ed il figlio minorenne.

Di Marco Spartà

20 marzo 2023

Rogo in un’abitazione: un morto e due feriti

Una famiglia distrutta in un incendio che ha provocato la morte di un uomo di 55 anni ed il ferimento della moglie e del figlio minorenne. È accaduto nella tarda serata di ieri a Roma all’interno di un appartamento, in zona Torre Gaia.

Intervenuti sul posto le squadre dei vigili del fuoco, il personale medico del 118 e gli agenti della Polizia. Per il 55enne non è stato possibile far nulla, mentre la coniuge ed il figlio, rimasti intossicati dal fumo, sono stati trasportati in ospedale, dove ora sono ricoverati.

Roma, incendio nella notte: morto un 55enne, gravi la moglie e il figlio di 13 anni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Intorno alle 23:30 di ieri sera, domenica 19 marzo, un incendio è divampato all’interno di un appartamento, sito in via Putignano, in zona Torre Gaia a Roma. Nel rogo ha perso la vita un uomo di 55 anni di cui non si conoscono le generalità.

Il 55enne si trovava in casa insieme alla moglie ed il figlio di 13 anni quando, per cause ancora da stabilire, riporta la redazione de Il Corriere della Città, le fiamme sarebbero divampate avvolgendo l’abitazione. Scattato l’allarme, si è attivata la macchina dei soccorsi con l’arrivo in via Putignano di alcune squadre dei vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato.

I pompieri hanno domato il rogo e hanno fatto ingresso nell’appartamento rinvenendo il corpo ormai senza vita della vittima. Tratti in salvo, invece, la moglie ed il 13enne, trasportati d’urgenza presso il Policlinico Umberto I, dove versano in gravi condizioni per via delle esalazioni da monossido di carbonio. In ospedale, scrive Il Corriere della Città, anche due poliziotti intossicati dal fumo: le condizioni dei due agenti non sarebbero gravi.

La Polizia del Commissariato Casilino sta ora indagando per determinare cosa possa aver innescato il terribile incendio.