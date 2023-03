Un uomo di 44 anni è rimasto vittima di un incidente stradale nella mattinata di ieri sulla provinciale 41 a Terricciola (Pisa). Inutili i tentativi di soccorso.

20 marzo 2023

Tragico incidente sulla provinciale: morto un uomo

Si è scontrato frontalmente con un’auto mentre era alla guida di un quadriciclo, un impatto che non gli ha lasciato scampo. Così ha perso la vita un uomo di 44 anni ieri mattina sulla provinciale 41 nel territorio di Terricciola (Pisa).

Sul luogo del sinistro è intervenuta l’equipe medica del 118 che nulla hanno potuto fare per salvare la vita al 44enne. Il conducente della vettura, un ragazzo di 31 anni, è rimasto ferito e trasportato in ambulanza in ospedale.

Terricciola, frontale tra auto e microcar sulla Sp 41: perde la vita un uomo di 44 anni

Un morto ed un ferito. È il bilancio del frontale avvenuto intorno alle 10 di ieri mattina, domenica 19 marzo, sulla strada provinciale 41 a Terricciola, centro della provincia di Pisa. La vittima è Francesco Fallico, 44enne originario di Bronte (Catania), ma che da anni viveva e lavorava a Peccioli preso un’enoteca.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, appresa dai colleghi de La Nazione, il 44enne era alla guida di una microcar elettrica entrata improvvisamente in collisione con una Ford, condotta da un giovane di 31 anni, che procedeva nel senso opposto di marcia. Dopo l’impatto, verificatosi nei pressi dei Magazzini Mangini, il quadriciclo si è ribaltato su un fianco.

Nonostante il tempestivo arrivo del personale medico del 118, per Fallico non c’è stato nulla da fare: i sanitari, dopo svariati tentativi di rianimazione, hanno constatato sul posto il decesso. Il 31enne che era alla guida della Ford, riferisce La Nazione, è stato trasportato presso l’ospedale Cisanello per le ferite riportate nello scontro. Non sarebbe in pericolo di vita.

Ai carabinieri della compagnia di San Miniato è stato affidato il compito di svolgere i rilievi di legge e ricostruire la dinamica e le cause del frontale costato la vita al 44enne. Posti sotto sequestro entrambi i veicoli coinvolti.