Stamane a Marcellano di Gualdo Cattaneo, nella provincia di Perugia, un uomo è stato trovato morto in un terreno: già avviate le indagini dei carabinieri sul caso.

Di Marco Spartà

20 marzo 2023

Uomo trovato senza vita in un terreno: è giallo

Agghiacciante scoperta questa mattina nelle campagne di Marcellano di Gualdo Cattaneo, nella provincia di Perugia. Un uomo, di cui non si conosce l’identità, è stato trovato privo di vita riverso in un terreno.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri che hanno dato il via alle indagini e gli accertamenti per risalire all’identità della vittima e chiarire quali siano le cause che hanno provocato la morte. Ad ora gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, compresa quella dell’omicidio.

Nella mattinata di oggi, lunedì 20 marzo, il cadavere di un uomo è stato trovato in un terreno a Marcellano, piccola frazione del comune di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia.

Non si conoscono ancora i dettagli del ritrovamento, ma sembra, scrivono diverse fonti locali e la redazione de Il Messaggero, che in mattinata sia arrivata una chiamata alle forze dell’ordine che indicava la presenza di un corpo nel campo in aperta campagna.

Immediatamente, sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri della compagna di Todi ed il medico legale. Quest’ultimo ha constatato il decesso dell’uomo, mentre i militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti e le indagini del caso che serviranno a dare un nome alla vittima e chiarire nel dettaglio le cause della morte. Dai primi riscontri sembra si tratti di un uomo di nazionalità straniera, circostanza ancora da confermare.

Gli inquirenti non escluderebbero ad ora nessuna ipotesi, compresa quella dell’omicidio. Potrebbe non trattarsi, invece di un incidente mentre l’uomo lavorava nei campi, dato che, riferiscono i colleghi de Il Messaggero, non sarebbero stati rinvenuti mezzi o attrezzi agricoli nelle vicinanze del cadavere.

Maggiori dettagli emergeranno nelle prossime ore attraverso le indagini dei carabinieri e gli esami medico legali che l’autorità giudiziaria riterrà opportuno disporre sulla salma.