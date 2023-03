Solo Bianca Balti le ha ed è subito “scandalo”, ormai non si parla d’altro!

Sta facendo discutere il caso Bianca Balti, a quanto pare solo lei le ha e costano anche tantissimo, ma di cosa si tratta?

Un recentissimo scatto di Bianca Balti, pubblicato sui social, ha attirato l’attenzione e l’ira dei follower che per giorni non hanno parlato d’altro. La modella è molto seguita, oltre a postare i vari shooting e varie collaborazioni di sponsorizzazione, intrattiene un rapporto virtuale con la sua community che la sostiene e la supporta nei momenti no ma le evidenzia anche tutti gli aspetti negativi.

La modella-influencer ha un carattere molto forte, è schietta, sincera, a volte crudele dal momento che non ha peli sulla lingua, ma sa essere anche molto dolce e comprensiva, insomma, con le non ci si annoia mai nemmeno da lontano.

Lo strano caso Balti, le Nike costosissime che solo lei possiede

Lo scandalo che è scoppiato su Instagram riguarda delle scarpe Nike che ha sfoggiato, se da un lato sono state molto criticate considerato il prezzo, dall’altro hanno generato invidia, la cosa particolare è che solo lei le possiede.

Dopo un’intervista a Le Belve, programma condotto da Francesca Fagnani, reduce dal Festival di Sanremo, la bellissima Bianca ha mostrato un lato della sua personalità alquanto insolita che finora aveva tenuto nascosto. Un carattere molto ironico che ha reso l’intervista di un’ora una vera e propria chiacchierata tra amiche.

Grazie a questa sua partecipazione ha acquistato sicuramente ancora più punti che sono stati messi in discussione però da uno scatto, infatti Bianca ha mostrato al mondo come possegga le Air Force 1 1837 nere con baffo azzurro Tiffany che ha sapientemente abbinato ad un jeans cargo e ad una maglietta bianca oversize.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Balti (@biancabalti)

Purtroppo per i follower Bianca è una delle poche persone al mondo a possedere questo modello di scarpe, appena furono immesse sul mercato andarono immediatamente sold out e solo alcuni fortunati sono riusciti ad acquistarle. Ad ogni modo sono milioni i fan che sperano di poter acquistare le Nike in questione sperando che vengano vendute nuovamente.