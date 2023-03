Ieri sera a San Leone di Agrigento, un uomo di 49 anni è morto mentre giocava a calcetto con alcuni amici in una struttura sportiva.

Di Marco Spartà

23 marzo 2023

Si accascia mentre gioca a calcetto: inutili i soccorsi

Una morte improvvisa e inspiegabile che ha gettato nel dolore un intero paese. È accaduto nella serata di ieri a San Leone di Agrigento, dove un uomo di 49 anni è morto stroncato da un malore mentre giocava a calcetto con alcuni amici.

Ad avvisare il numero unico per le emergenze sono stati proprio quest’ultimi che hanno anche prestato i primi soccorsi. Purtroppo, per il 49enne è stato tutto inutile: l’equipaggio del 118 lo ha trasportato in ospedale, dove è giunto già privo di vita.

Agrigento, malore durante la partita di calcetto: Vincenzo Re muore a 49 anni

Si è sentito male ed è crollato sul terreno di gioco davanti agli amici. È morto così nella serata di ieri, mercoledì 22 marzo, Vincenzo Re, 49enne residente ad Agrigento.

L’uomo si trovava in una struttura sportiva della frazione di San Leone, per una partitella di calcetto tra amici. Improvvisamente, scrivono i colleghi dell’Ansa, ha accusato un malore e si è accasciato al suolo sotto gli occhi dei presenti che hanno provato a soccorrerlo ed hanno lanciato l’allarme.

Immediato l’intervento del personale medico del 118 che ha proseguito le manovre di rianimazione e lo hanno poi caricato a bordo dell’ambulanza per il trasporto d’urgenza verso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Tutto inutile: al suo arrivo, i medici hanno potuto solo dichiararne la morte.

Da quanto appurato ad ora, riferisce l’Ansa, Vincenzo pare non soffrisse di alcuna patologia che potesse far presagire una simile tragedia che ha sconvolto l’intero capoluogo di provincia siciliano, dove era molto conosciuto. Il padre ed il fratello sono due noti avvocati del foro di Agrigento.

È il secondo dramma che si consuma nell’agrigentino in poche ore: la sera prima, a Favara, un ragazzino di soli 12 anni era morto stroncato da un malore mentre giocava a basket con i compagni di squadra in una palestra di una scuola.