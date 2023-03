La scorsa notte è stato trovato nel fiume Adigetto a Ramedello di Villanova del Ghebbo, in provincia di Rovigo, il cadavere del bambino di quattro anni scomparso qualche ora prima.

Di Marco Spartà

23 marzo 2023

Bimbo di 4 anni scomparso: tragico epilogo delle ricerche

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del bambino di 4 anni scomparto nel tardo pomeriggio di ieri a Ramedello di Villanova del Ghebbo, in provincia di Rovigo. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto nel fiume Adigetto.

La drammatica scoperta nella notte da parte dei vigili del fuoco che stavano perlustrando le acque dopo l’allarme lanciato dal padre che lo aveva perso di vista mentre giocavano a riva. Il piccolo sarebbe scivolato nel fiume perdendo la vita.

Villanova del Ghebbo, bambino scomparso: trovato morto nel fiume dopo ore di ricerche

Dopo alcune ore di ricerche, è stato trovato privo di vita il bambino di soli 4 anni di cui si erano perse le tracce intorno alle 19 di ieri pomeriggio, mercoledì 22 marzo, a Ramedello, frazione del comune di Villanova del Ghebbo, in provincia di Rovigo.

Il piccolo, secondo quanto ricostruito, come riferisce la redazione de Il Gazzettino, stava giocando con il padre sulla riva del fiume Adigetto, quando il genitore lo ha perso di vista ed ha subito lanciato l’allarme iniziando a cercarlo insieme ad altre persone, tra cui lo zio del bimbo. Immediatamente è stata attivata la macchina delle ricerche con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, i sommozzatori, il personale medico del Suem 118, gli uomini della Protezione Civile ed i carabinieri.

I sommozzatori hanno battuto il corso d’acqua sino al tragico ritrovamento intorno a mezzanotte, quando è stato individuato il corpo del bimbo ad una distanza di circa 700 metri dal punto in cui era stato visto l’ultima volta. Ai soccorsi non è rimasto altro che dichiararne la morte, sopraggiunta per annegamento.

Secondo le ricostruzioni dei carabinieri che si stanno occupando del caso, scrive Il Gazzettino, il bambino, dopo essere sfuggito al controllo del padre, sarebbe scivolato su uno scalino finendo in acqua.

La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità locale, strettasi al dolore della famiglia di origine marocchine che da tempo vive nella frazione di Ramedello.