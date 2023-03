Ieri nel parcheggio di una ditta di Esine, in provincia di Brescia, un operaio di 49 anni è stato trovato esanima a bordo di un camion: l’uomo è morto poco dopo in ospedale.

23 marzo 2023

Trovato in fin di vita in un parcheggio: operaio muore in ospedale

Nel pomeriggio di ieri a Esine, piccolo centro della provincia di Brescia, un uomo è stato trovato esanime riverso all’interno di un camion, in sosta nel parcheggio di un’azienda. Si tratta di un operaio di 49 anni.

A chiamare il 112 sono stati alcuni colleghi che hanno notato il 49enne a bordo del mezzo. I sanitari del 118, precipitatisi sul posto, hanno prestato le prime cure all’operaio, poi trasportato in ospedale, dove è spirato poco dopo. Da quanto riscontrato al momento dai carabinieri, pare si sia trattato di un suicidio.

Esine, operaio trovato in fin di vita su un camion muore in ospedale: ipotesi suicidio

