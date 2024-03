Mare Fuori, arriva la rivelazione drammatica di un’attrice della serie: sconforto tra i fan

Mare Fuori, la confessione di una delle attrici della serie televisiva ha gettato nello sconforto i fan: storia drammatica.

Mare Fuori è senza il minimo dubbio la serie dei record: il prodotto di Picomedia, anno dopo anno, colleziona numeri veramente mostruosi. La quarta stagione, nonostante qualche critica di troppo (con fatti irreali o cambiamenti repentini nei personaggi), ha fatto registrare il doppio delle visualizzazioni rispetto alla precedente. I 14 nuovi episodi lanciati in questo 2024 hanno tenuto tutti con il fiato sospeso: sono accaduti infatti una serie di eventi (che eviteremo di spoilerare) che hanno praticamente cambiato tutto.

Anche il cast viene rinnovato di anno in anno: come anticipato pocanzi, nella quarta stagione il cast è cambiato di molto e sono previsti grossi stravolgimenti anche per le prossime due (quelle già confermate). Un’attrice della serie ha deciso di vuotare il sacco e di raccontare la sua storia drammatica.

“Mare Fuori”, la storica drammatica dell’attrice della serie: “Recitare mi ha salvata”

Yeva Sai è una new entry di “Mare Fuori”: la giovane attrice è stata una piacevole sorpresa. Al settimanale chi, la nativa di Leopoli ha svelato la sua storia drammatica. Per chi non lo sapesse, la 20enne ha lasciato la sua terra a causa della guerra. “Prendere la decisione di andare via è stato difficile, non volevo lasciare la mia famiglia. Fin da piccola sognavo di fare l’attrice e in Ucraina ho studiato per fare questo lavoro“. La splendida attrice ha poi svelato come è arrivata la chiamata per “Mare Fuori”.

“Nella serie cercavano una figura come la mia e mi sono ritrovata sul set in modo velocissimo. Non conoscevo nulla della serie, mi hanno subito presa e questo mi ha salvata“. Yeva ha poi spiegato di aver imparato l’italiano proprio durante le registrazioni. “Oggi me la cavo, parlo anche un pochino in napoletano“, ha annunciato. Ma chi è il suo personaggio?

“Mare Fuori”: chi è il personaggio di Yeva Sai

Yeva, nella serie, è Alina: anche la ragazza che ha il solo volto in “Mare Fuori” è scappata dalla Guerra ed è arrivata in un orfanotrofio. Legatissima al fratello, subisce un grande trauma quando una famiglia decide di adottarlo, strappandolo dalla sua vita.

Nella serie, nel corso delle prime puntate, non parla e quindi viene soprannominata “La muta”. Dopo aver stretto un grande legame con Cardiotrap, la giovane inizia così a sciogliersi e a far sentire la sua voce. Il dramma della guerra ha sicuramente stravolto la vita di Yeva: per fortuna è arrivata per lei la chiamata a ‘Mare Fuori’.