Maria Grazia Basciu, campionessa de “L’Eredità”: una cosa cosi durante la trasmissione non era mai successa…

Protagonista per un’intera settimana, la campionessa del quiz show di Rai1 “L’Eredità, Maria Grazia Basciu, ringrazia il suo paese per il calore dimostrato.

Per un’intera settimana è stata protagonista assoluta de “L’Eredità”, il popolare quiz show targato Rai 1 e condotto da Marco Liorni. Dopo aver vinto tutto, la concorrente Maria Grazie Basciu ha ringraziato tutti i suoi concittadini per il supporto e per l’incoraggiamento.

L’intera comunità di Senorbì, cittadina della Sardegna meridionale, ha seguito la sua partecipazione. Nel programma condotto da Liorni, e che è stato al centro dell’attenzione nei mesi scorsi per la questione legata alla sua conduzione, la Basciu ha sfidato i rivali in diverse prove a eliminazione, arrivando al gioco finale per una settimana intera. Un piccolo record, tanto che Maria si è guadagnata la stima di tutti, o quasi, perché non sono mancate le critiche.

La comunità sarda a supporto della campionessa de “L’Eredità” Maria Grazia Basciu

Poco meno di 5 mila abitanti, nella cittadina di Senorbì, hanno fatto il tifo per Maria Grazia, concorrente che ha infranto un piccolo record, laureandosi campionessa per sei serate consecutive, in un programma davvero molto difficile.

“L’Eredità” non è una trasmissione semplice, e arrivare al gioco finale, la ghigliottina, non è impresa per tutti. Figuriamoci arrivarci per sei serate consecutive. L’impresa affrontata dalla sarda Maria Grazia è stata seguita con apprensione da tutta l’isola.

Nonostante alcuni utenti abbiano accusato la concorrente di essere saccente, di dover spiegare ogni singola risposta, perdendo tempo, scrivendo sui social “Ecco un’altra a cui piace parlare a ripetizione”, oppure “Mariza Grazia le spara a casa dall’inizio”, o ancora “il c*** di vizio di far vedere che sanno ragionare e il tempo scade”.

Tra critiche e frasi di elogio per la campionessa del quiz show di Rai1

E poi c’è chi scrive “Si spaccia per simpaticona, ma che si ride?” o “Ma perché deve commentare tutto?”, sulla pagina ufficiale Facebook dedicata ai residenti di Senorbì, sono tantissimi invece i messaggi di solidarietà, di stima e di incoraggiamento nei suoi confronti, ai quali ora la protagonista dovrà rispondere, uno ad uno, e magari festeggiare, tutti insieme.

C’è chi scrive sul gruppo “Sei di Senorbì se…” elogi a profusione, come “Bravissima e bellissima”, oppure “Siamo davanti alla tv, anche oggi, per tifare per te”, e ancora “Siamo tutti orgogliosi di te”. Maria Grazia Basciu, ora che ha concluso la sua avventura, ringrazia tutti quanti per il supporto.

“È stata un’esperienza fantastica e ringrazio tutti i miei compagni di gioco con i quali abbiamo riso e scherzato”, ha detto la campionessa, proseguendo “Grazie alla redazione, a tutto lo staff del programma, alle truccatrici e alle parrucchiere, per averci fatto sentire un po’ speciali. Sono state sei puntate cariche di emozione e di colpi di scena”.