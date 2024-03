Elisabetta Canalis, il look che ha mandato in tilt i fan: “Ma è legale tutto questo?” – FOTO

Con un look pazzesco Elisabetta Canalis ha fatto girare la testa ai suoi tantissimi fan, toglierle gli occhi di dosso è davvero impossibile.

Corpo stupendo e bellezza che lascia tutti senza fiato, tutte le volte che si mostra manda i suoi affezionati e tantissimi fan fuori di testa. La meravigliosa showgirl all’età di 45 anni è proprio uno schianto, sembra infatti che il tempo per lei si sia fermato e non ha certo nulla da invidiare alle sue più giovani colleghe, semmai è proprio il contrario.

Da sempre Elisabetta Canalis segue un corretto stile di vita e dedica moltissimo tempo allo sport, questo il suo segreto per essere sempre in forma smagliante. Di fronte al suo fisico mozzafiato e al suo fascino irresistibile restare impassibili non è certo possibile, tutti coloro che con grande affetto la seguono non capiscono più nulla ammirandola in tutto il suo splendore.

Elisabetta Canalis con i suoi fantastici look incanta il web, è pazzesca

Era giovanissima quando ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo, a farle ottenere un’incredibile visibilità è stato il ruolo di velina a Striscia la notizia nel 1999, dove incantò tutti con la sua favolosa bellezza e le sue fantastiche forme. Nel noto tg satirico è rimasta per ben tre edizioni, al suo fianco nei panni di velina bionda la splendida Maddalena Corvaglia, insieme hanno steso per anni i telespettatori con i loro stacchetti e la loro assurda sensualità.

Da molti anni Elisabetta Canalis ha lasciato il Bel Paese per trasferirsi a Los Angeles, lì ha conosciuto Brian Perri ed è nata una bellissima storia d’amore. I due sono convolati a nozze nel 2014, l’anno dopo è nata la figlia Skyler Eva, sembravano molto complici e innamorati ma le cose col tempo sono cambiate e hanno deciso di prendere strade diverse. Lei stessa ci ha tenuto a precisare che, soprattutto per il bene della figlia, il loro rapporto è molto sereno dopo la separazione. Nonostante la rottura e la mancanza che sente per l’Italia ha deciso di restare a vivere lì perché non intende stravolgere la vita della figlia e negarle la possibilità di vedere il padre ogni volta che vuole.

La meravigliosa showgirl è lontana da tempo dall’Italia ma ha sempre aggiornato i suoi affezionati e tantissimi fan, quotidianamente infatti li rende partecipi della sua vita e il suo seguito sui social è in continuo aumento. Oggi sul suo profilo Instagram conta 3,6milioni di follower, l’ultimo post che ha pubblicato ha subito infuocato il web, il suo look è pazzesco.

Abito striminzito e trasparenze da urlo, Elisabetta Canalis lascia senza fiato

Nella didascalia del set di foto che ha pubblicato su Instagram ha scritto ‘Day/Night’ e come al solito è bella da svenire, in alcuni scatti indossa outfit favolosi che mettono bene in risalto il suo corpo stupendo. Il vestitino a pois è striminzito, lei come sempre è in forma smagliante. Le sue gambe in bella mostra sono pazzesche e la generosa scollatura rischia di mostrare fin troppo.

Ad infuocare il web è stato però il vedo non vedo in ascensore, l’elegante abito a fasce che indossa è trasparente e lascia intravedere le sue forme da sballo. Di fronte al suo fisico mozzafiato e alla sua strepitosa bellezza i suoi seguaci hanno perso completamente la testa e l’hanno riempita di apprezzamenti e like. Tra i vari commenti si legge: “Ma è legale tutto questo?”, “C’è chi ha zoomato e chi mente”, “Sei sempre stupenda, per te il tempo non passa mai” e molti altri ancora, i fan impazziscono per lei.