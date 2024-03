Eurovision Song Contest 2024, conosciamo gli artisti in gara, partiamo dall’Italia con Angelina Mango

Gli artisti in gara a Malmö per l’Eurovision 2024 sono in dirittura di arrivo. L’Italia sarà rappresentata da Angelina Mango, sicuri di sapere tutto su di lei?

L’Eurovision Song Contest 2024 si svolgerà a Malmö in Svezia dal 7 all’11 maggio. Il Paese ospiterà la manifestazione dopo averla vinta lo scorso anno; alla kermesse di svedese saranno ben 37 i concorrenti in gara la cui selezione è in via di definizione.

Il meccanismo di selezione degli artisti in gara all’Eurovision cambia da Paese a Paese; in pratica ogni Stato decide le modalità di selezione del proprio rappresentante. Per l’Italia, com’è ormai noto, il cantante che porterà in alto la nostra bandiera è il vincitore del Festival di Sanremo. Va da sé, quindi, che questo nell’ecclettica città della Svezia ritroveremo Angelina Mango con la sua La Noia, brano che le ha permesso di conquistare la vittoria all’Ariston e che la proietta per la prima volta su un palco internazionale.

Proprio grazie a Sanremo abbiamo imparato a conoscere meglio il nuovo astro nascente della musica italiana, ma siete davvero sicuri di sapere davvero tutto su di lei? Conosciamole meglio.

Angelina Mango, dalla scuola di Amici al palco dell’Eurovision

Il cognome che porta è importante, ma non è mai stato un fardello per Angelina che è cresciuta a pane e musica. Figlia di Pino Mango e Laura Valente, Angelina ha deciso di seguire le loro orme e fin da questi primissimi anni di carriera ha chiarito che di talento ce n’è tanto, tant’è che a 23 anni è salita (e salirà) su due palchi importantissimi: quello di Sanremo appunto e quello dell’Eurovision, dove tra l’atro è tra gli artisti favoriti.

Classe 2001, Angelina Mango è nata a Maratea ma è cresciuta a Lagonegro sempre in Basilicata. Nel 2016 lascia la terra natìa e si trasferisce a Milano proprio per inseguire il sogno della musica; si diploma al liceo artistico e nel frattempo comincia a muovere i primi panni nel mondo della discografia. Risale a questo periodo la pubblicazione del primo album Monolocale che contiene anche il singolo Walkman prodotto nientemeno che da Tiziano Ferro.

Nel frattempo riprende anche le esibizioni live a cui era già abituata perché i primi concerti li ha messi in scena proprio con il padre Pino. Il 2022 è il vero anno della svolta; con la band messa su con il fratello Filippo e il ragazzo Antonio Crigliano, si esibisce sul palco del Primo Maggio, mentre a settembre entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi dove pian piano riesce a conquistare tutti i giudici.

A maggio del 2023 si aggiudica la vittoria nella sezione canto di Amici e quell’estate è tra le protagoniste dei tormentoni della bella stagione con i brani Che t’o dic a fa, cantato in parte in napoletano.

La vita privata di Angelina Mango

Sulla sua vita privata si davvero molto poco; mamma e papà sono stati voci indelebili della musica leggera italiana, il fratello Filippo è musicista e Antonio, il fidanzato di una vita, è il chitarrista che la accompagna in tour e che probabilmente ritroveremo anche a Malmö.

Non usa molto i social, sui quali condivide quasi solo esclusivamente foto e informazioni riguardanti la sfera lavorativa. La concentrazione per l’Eurovision è massima, e ha già una sfida da affrontare: per regolamento dovrà infatti rendere più corto il brano che al momento è troppo lungo.