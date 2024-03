Angelina Mango, dopo la vittoria a Sanremo arriva la delusione: cosa è successo

Angelina Mango: momento d’oro per la cantante anche se c’è anche qualche tinta funesta. Vediamo di cosa si tratta

È stata la grande trionfatrice del Festival di Sanremo 2024, con grande favore della critica e degli esperti del settore, come quelli delle radio, e sebbene sia giovanissima e quella di quest’anno è stata la sua prima partecipazione alla kermesse, ha sbaragliato tutti. Parliamo ovviamente di Angelina Mango che per carisma, doti canore ed una presenza scenica da fare invidia, ha strappato il premio ad artisti molto più navigati di lei.

E così sarà la giovane figlia del compianto Pino Mango a rappresentare l’Italia in Europa con la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2024, che si terrà a Malmo dal 7 al 11 maggio. Un altro grande riconoscimento che si associa però ad una delusione, forse non prevista, arrivata negli scorsi giorni.

Progetti estivi ed Eurovision: cosa farà la cantante

Grandi progetti quelli che verranno nei prossimi mesi per Angelina Mango, al settimo cielo per gli incredibili risultati raggiunti. Per l’estata cosa è previsto? Sicuramente un tour che dopo Sanremo si è ampliato e con alcune date che sono già sold out. “Io non mi fermo e poi scrivo” ha detto la cantante a Radio Italia descrivendo i progetti futuri.

Sull’Eurovision ha ammesso una triste verità: “La noia” dovrà essere modificata. Il motivo? Attenersi al regolamento che la costringe ad accorciare la canzone facendola rientrare nei 3 minuti di durata massima per i brani in gara così come previsto dal regolamento. Oltre a questo rospo da buttare giù c’è anche un altro dato che di certo non le ha fatto piacere.

Angelina Mango, oltre il successo anche qualche piccolo neo

Le classifiche, si sa, non sempre rispecchiano il favore del pubblico, soprattutto a Sanremo. Benché “La Noia” di Angelina sia stata fin da subito una delle canzoni più ascoltate, sul finire del mese di febbraio i dati per lei sono amari: a superarla, infatti, secondo i dati di EarOne ci sono tanti altri colleghi che come lei hanno partecipato a Sanremo. Per Angelina, purtroppo, solo una quinta posizione. Al primo posto, infatti, spicca Annalisa con “Sinceramente”, segue Mahmood con “Tuta Gold”, Ghali con “Casa Mia” ed i The Kolors con “Un ragazzo, una ragazza”. Resta dunque indietro Angelina Mango seguita da un altro grande protagonista di questa edizione della kermesse, Geolier con “I p’me tu p’ te”.