Chiara Ferragni parla della crisi con Fedez: l’intervista a Che tempo che fa

Chiara Ferragni si è lasciata andare sulla crisi con Fedez, confessando durante l’intervista a “Che tempo che fa” come stanno le cose con il rapper. Non c’è nulla di buono.

Sono 3.356.000, gli spettatori rimasti incollati agli schermi per non perdersi l’intervista di Chiara Ferragni a “Che tempo che fa”. L’ospitata dell’influencer da Fazio ha fatto aggiudicare al format di Nove uno share da record pari al 15,5%. La sua presenza nel programma, nella puntata di ieri 3 marzo, ha scatenato “l’effetto Ferragni”: catalizzare l’attenzione, trasformandosi in una calamita del pubblico. Vestita di nero dalla testa ai piedi, l’influencer più seguita in Italia è apparsa molto seriosa, lasciando nell’armadio i suoi capi pop e scintillanti: capelli sciolti ed eleganza essenziale, è chiaro come non abbia voluto esagerare con l’outfit, mostrandosi austera.

Nonostante fosse la sua prima apparizione televisiva dopo il caso del Pandoro Balocco, la Ferragni è riuscita a non passare inosservata, anche se molti l’hanno, ancora una volta, criticata aspramente per le sue rivelazioni. Se c’è chi ha apprezzato la sua intervista, non mancano coloro che hanno ritenuto la sua ospitata vaga e senza rivelazioni di fatto sostanziali. Ma nel bene e nel male, comunque Chiara riesce sempre a far parlare: durante l’intervista è intervenuta sia sulla crisi della sua carriera, sia su quella matrimoniale.

Chiara Ferragni si apre sulla crisi con Fedez: la dolorosa confessione a “Che tempo che fa”

Da quando è scoppiato il caso del Pandoro Balocco, la vita di Chiara Ferragni non è stata più la stessa. Il dolce natalizio è costato caro all’influencer, ritrovatasi al centro di una bufera giudiziaria e mediatica, facendo i conti con un’ondata di odio ma sperimentata prima. Malgrado sia sui social da quando ha 15 anni, anche la regina dei social ha tremato davanti alla cascata di critiche ricevute. E questo non è tutto. Il suo matrimonio è entrato in crisi, tanto che da settimane non si parla d’altro che del suo addio con Fedez.

Dopo 8 anni di storia, di cui 5 di matrimonio, sulla favola dei Ferragnez pesa la parola fine. Durante la sua ospitata a “Che tempo che fa”, la Ferragni si è aperta anche su questo aspetto delicato, svelando come abbia attraversato diverse crisi con il rapper, ma come questa sia più forte. “Con Federico ci sentiamo, siamo due persone adulte, non chiudiamo di botto. In passato abbiamo avuto dei periodi di crisi, questo è un po’ più forte. Vedremo cosa succederà”, le parole di Chiara pronunciate con una voce rotta e le lacrime agli occhi.

La Ferragni ha poi chiarito come la crisi con Fedez non sia una messa in scena per mettere in ombra il caso del Pandoro incriminato, come alcuni sostengono. “Sia pensa che un personaggio pubblico sia guidato da strateghi, ma in realtà non è così”, rivela la Ferragni.

Chiara Ferragni, il rimpianto più grande

Dopo essersi ritrovata dalle stelle alle stalle, la Ferragni ha riflettuto su tutto il suo percorso. Di certo non rifarebbe un’iniziativa come quella del Pandoro Balacco, slegando le attività commerciali da quelle di beneficenza, anche se continua a sostenere la tesi del fraintendimento e della sua buona fede.

Inoltre, ha confessato a Fazio un grande rimpianto: aver fatto tutto troppo velocemente e non essersi goduta davvero i traguardi, quando le cose andavano a gonfie vele. E ora che da due mesi è avvolta in una tempesta di odio si rende conto di quanto doveva essere più grata e presente in passato. Troppo presa dagli obiettivi, si è limitata a guardare il futuro e la prossima meta da raggiungere, senza mai fermarsi ad assaporare il qui e ora.