Sanremo 2025, il conduttore pronto a sostituire Amadeus: “Se ti chiamano, devi rispondere presente”

Sanremo 2025, tra i tanti nomi ce n’è uno pronto a dire sì al post Amadeus: davanti ad una proposta così non si può dire di no

Da diverse settimane, ormai, non si parla d’altro che di Sanremo 2025 e del suo prossimo conduttore. Il toto-nomi è partito all’indomani del no ufficiale da parte di Amadeus ad una sesta edizione ancora condotta e diretta del conduttore. È così che si sono susseguiti una carrellata di nomi facendo partire una vera ricerca spasmodica del “successore” di Ama. Chi si accettuerà l’arduo compito di fare di meglio?

Di proposte ne sono state fatte già tante: c’è chi ha già detto no grazie come, ad esempio Carlo Conti, seguito da Antonella Clerici che, pur stando al gioco del suo amico Fiorello, in diretta, a “Viva Rai 2” ha chiarito che al momento a Sanremo non ci pensa proprio in quanto è impegnata su altri fronti. A dire no ci ha pensato anche Laura Pausini che in un primo momento era stata menzionata insieme a Paola Cortellesi come coppia papabile per l’Ariston.

Sanremo 2025: altri nomi in ballo al momento

Tra i grandi nomi che ruotano intorno alla conduzione del Festival di Sanremo 2025 è spuntato, negli ultimi giorni, anche quello di Gigi D’Alessio. A lanciare l’indiscrezione il Fatto Quotidiano parlando però dell’idea della Rai di voler separare la direzione artistica dalla conduzione, con due figure cardine ai vertici della kermesse. Una soluzione che potrebbe non essere accettata dal cantante napoletano che direbbe sì solo con il pacchetto completo. Solo supposizioni o c’è qualcosa di vero? Al momento, da parte sua, nessun commento.

A parlare, invece, dopo tanti giorni di rumors e di proposte che portano in alto il suo nome, è stato, invece, Alessandro Cattelan. Proprio lui è stato proposto da Fiorello come possibile nuovo conduttore di Sanremo insieme ad Antonella Clerici. Anche se lei si è defilata, il suo nome resta una delle opzioni più fattibili e convincenti. Ma il diretto interessato cosa ne pensa? Lo ha rivelato ieri nel salotto di Mara Venier.

Cattelan: quali sono le sue intenzioni su Sanremo

Mara Venier non si è fatta scappare l’opportunità di chiedere a Cattelan cosa ne pensasse della possibilità di prendere le redini di Amadeus. Il giovane ha lasciato intendere che davanti ad una proposta del genere non si può dire di no. “Parliamo dello show più importante del nostro Paese. Sanremo è un’istituzione, se qualcuno ti chiama non è che ci devi pensare, devi rispondere presente e vai” ha detto senza giri di parole. Il conduttore ha ammesso che si tratta di una “roba gigantesca” in particolare per lui che non è abituato ad essere in video nel quotidiano ma ha lasciato intendere che sarebbe una grande lusinga.