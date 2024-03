Auto travolta dal rimorchio di un camion: morto il conducente

Un uomo di 62 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla strada Mezzana-Perfetti-Ricasoli a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze.

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno estratto dalle lamiere della vettura il 62enne e lo hanno affidato al personale medico del 118 che ha potuto solo dichiararne la morte, sopraggiunta per le gravissime lesioni riportate nell’incidente. Sulla dinamica dell’accaduto, ancora da chiarire, stanno indagando le forze dell’ordine che hanno provveduto ai rilievi di legge sul posto.

Incidente mortale nel pomeriggio di ieri, lunedì 4 marzo, lungo la strada Mezzana-Perfetti-Ricasoli a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. La vittima è un uomo di 62 anni, originario di Prato, di cui non è stata resa nota l’identità.

La dinamica della tragedia non è ancora chiara, ma stando alle prime informazioni, riportate dalla redazione de Il Tirreno, il 62enne era alla guida della sua vettura che, improvvisamente, è stata centrata in pieno dal rimorchio vuoto, staccatosi, per cause ancora da stabilire, dal camion di un giostraio. L’impatto frontale è stato molto violento.

In pochi minuti, sul posto si sono precipitati le squadre dei vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere il conducente della vettura, rimasto incastrato nell’abitacolo, per poi affidarlo all’equipe medica: purtroppo, i sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne la morte. Fatali le lesioni riportate che hanno reso vani i tentativi di rianimazione dei soccorsi.

Chiuso il tratto interessato

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale che stanno cercando ora di stabilire la dinamica dell’incidente. Da capire le cause che hanno provocato il distacco del rimorchio, poi finito contro la vettura della vittima.

Per permettere la rimessa in sicurezza della careggiata e le operazioni delle forze dell’ordine, il tratto interessato della strada è stato temporaneamente chiuso al traffico. Inevitabili i disagi sulla circolazione in zona.