Gianluca Grignani in ospedale dopo un malore: il cantante rivela cosa è accaduto

Gianluca Grignani è finito al centro del mirino per la sua salute: secondo alcune voci, il cantante sarebbe stato colpito da un malore finendo in ospedale. L’artista ha chiarito come sono andate davvero le cose: scopriamo cos’è successo.

Cantante di grande successo, Gianluca Grignani è conosciuto per il suo timbro travolgente e le sue canzoni senza tempo. Dagli anni Novanta a oggi, il classe 1972 ha raggiunto traguardi immensi nel corso della sua lunga carriera, in cui se ci sono stati tanti alti non sono anche mancati dei bassi.

Fin da giovane appassionato di musica, dopo aver trasformato questo amore nel suo lavoro, diventando famoso, la vita sregolata da rockstar ha portato Grignani nel tunnel della droga, allontanandolo per anni dai palchi. Inoltre, l’artista ha fatto i conti con problemi psicologici, soffrendo di pesanti attacchi di panico. Di recente, la sua salute torna a far preoccupare: il 51enne avrebbe vissuto un momento di paura per via di un malore (scopri qui un retroscena clamoroso su una nota vip).

Gianluca Grignani, la sua salute è in bilico? La preoccupazione dei fan

Tra il 3 e il 4 marzo si sono diffuse delle notizie preoccupanti su Gianluca Grignani. Secondo alcune voci, il cantante sarebbe stato colpito da un forte malore, mentre si trovava in un locale di Piacenza, finendo in ospedale: ricoverato d’urgenza, sarebbe stato trasportato in ambulanza presso il Guglielmo Da Salicento. Dopo la notte in ospedale, la rockstar sarebbe stata dimessa.

Gli aggiornamenti sulla sua salute hanno allertato i suoi tanti fan: in seguito all’accaduto Gianluca ha chiarito come sono andate davvero le cose, sfatando la versione diffusa in questi giorni (qui trovi un retroscena drammatico su una nota attrice).

Gianluca Grignani dopo la notte in ospedale: la confessione clamorosa

Dopo le voci diffuse in merito a un suo ricovero, Grignani ha chiarito un retroscena inaspettato: l’artista ha smentito il suo presunto malore, chiarendo come stia bene e abbia passato la notte in ospedale non per dei suoi problemi, ma per quelli di una persona a lui vicina, di cui non ha potuto svelare l’identità.

Sulla sua seguitissima pagina Instagram, il cantante si è sfogato apparendo visibilmente irritato per le voci diffuse “La prossima volta diranno che cammino sulle acque. Guardate che non ho nessun calo di pressione. Ci vediamo ai concerti”, ha tuonato il cantante nelle stories, innervosito dai recenti falsi rumors sulla sua salute.