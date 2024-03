Eleonora Giorgi torna a parlare della malattia: “Come ho vissuto la chemio”

Le ultime rivelazioni di Eleonora Giorgi sulla malattia spiazzano tutti, l’attrice fa sapere che la chemio è stata devastante.

Non è certo un momento facile per la nota attrice, da qualche mese ha infatti scoperto di avere un tumore al pancreas e sta lottando con tutta la sua forza per vincere questa dura battaglia. Lei cerca sempre di essere positiva e affronta ogni difficoltà con il suo incantevole sorriso, però quello che sta vivendo è un periodo davvero complicato che la sta mettendo a dura prova.

Fortunatamente Eleonora Giorgi può contare sul sostegno e l’affetto della sua famiglia, nelle scorse settimane il figlio Paolo Ciavarro e la sua futura moglie Clizia Incorvaia hanno parlato della sua malattia a Verissimo e le hanno dedicato parole speciali. Con entrambi ha un rapporto davvero speciale, la coppia ad ottobre convolerà a nozze e desiderano avere anche lei al loro fianco in un giorno così importante.

Eleonora Giorni e la lotta contro il tumore, cosa ha detto a Verissimo

La famosa attrice e regista è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nel corso dell’ultima puntata andata in onda domenica 3 marzo su Canale 5, dove è tornata a parlare della malattia e di come sta affrontando le cure. Il suo aspetto era molto curato e come al solito è apparsa molto serena e combattiva, ha però ammesso che non è facile il percorso che sta affrontando. Da quando ha iniziato le cure contro il tumore ha dovuto fare i conti con infezioni, polmonite da chemio e una disaffezione al cibo. Alla conduttrice ha detto che sentirsi così debole la fa stare male, fa anche fatica a mangiare perché tutto quello che mangia le sembra carta, però se non mangia la chemio la devasta ancora di più.

Fino ad ora Eleonora Giorgi si è sottoposta a sei cicli di chemioterapia, a detta sua per la resistenza che ha i suoi oncologi la considerano un cyborg, dopo la sesta chemio però non è stata affatto bene ed è stato devastante.

La vita di Eleonora Giorgi è cambiata, cos’altro ha detto sulla malattia

Da quando ha scoperto di essere malata la sua vita è decisamente cambiata, si è definita un soldato dedito alle istruzioni dei medici, ogni due settimane fa la chemio e i giorni che si trovano in mezzo hanno un andamento ben definito. Le cure che sta affrontando sono piuttosto forti, però serviranno a capire se il tumore può essere asportato. In merito a ciò ha detto: “Fra un paio di settimane sapremo molto, soprattutto cosa si potrà fare e cosa no.”

A Silvia Toffanin ha poi detto che cerca di rimanere positiva però le capita di domandarsi se tutto andrà bene. Si chiede anche come starà se dovrà sopporsi ad un’operazione. Eleonora Giorgi ha anche rivelato di aver pensato spesso in questo periodo di allontanarsi dalle scene pubbliche dopo una vita sempre in pubblico, crede però che non ci riuscirà mai e sogna di poter ancora recitare in un film in futuro se starà bene.