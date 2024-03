“Lo proteggi sempre…”, Ida Platano accusata di favoritismi. Il prediletto (a sorpresa) non è Mario Cusitore

Ida Platano accusata di fare favoritismi: “Difendi sempre lui”. Il prediletto della tronista, tuttavia, non è il partenopeo Mario Cusitore (come molti penserebbero).

Ad ogni puntata di “Uomini e Donne”, per Ida Platano, sembrerebbero aggiungersi nuovi grattacapi. Per la tronista, allo stato attuale, l’obiettivo più importante parrebbe essere quello di saggiare la veridicità del corteggiatore Mario Cusitore.

Quest’ultimo, in passato, era stato addirittura cacciato dallo studio. Complici le frequentazioni esterne che il pretendente aveva portato avanti in parallelo al percorso in televisione. E di fronte alle quali la bresciana, alla fine, ha deciso di chiudere un occhio.

Ora come ora, ciò nonostante, le attenzioni della tronista sembrerebbero focalizzate anche su altri corteggiatori. Pierpaolo Siano, originario di Avellino, è l’uomo che sta maggiormente “impegnando” i pensieri di Platano. Quest’ultima, durante la puntata di martedì 5 marzo, ha scelto di fargli arrivare un regalo in studio.

L’occasione? Il compleanno del pretendente stesso, che la bresciana ha voluto festeggiare con la complicità della redazione. Un siparietto, quello verificatosi in puntata, che ha subito scatenato le ire di Mario Cusitore.

Mario Cusitore è una furia contro Ida Platano: “Quando ti deciderai a lasciarti andare?”

“È una settimana che pensavo a come far arrivare un regalo a Pierpaolo“. Così si è espressa Ida Platano, subito dopo aver consegnato al corteggiatore un pensiero per il suo compleanno. Col nativo di Avellino, tra l’altro, la bresciana parrebbe aver creato un feeling piuttosto profondo.

Aspetto, quest’ultimo, che ha mandato su tutte le furie Mario Cusitore. “Quanto ancora dovrai farmela pagare? Quando ti deciderai a lasciarti andare?“. Queste le rimostranze avanzate dal corteggiatore, che vorrebbe tornare ad avere la medesima confidenza di prima con la tronista.

L’ex di Riccardo Guarnieri, dal canto suo, sostiene di aver ancora bisogno di tempo per tornare a fidarsi del partenopeo. Sull’argomento, come se non bastasse, si è inserito a spada tratta un commento dello stesso Pierpaolo.

“Fossi in te ringrazierei di essere ancora qui – gli ha fatto notare il rivale, con riferimento ai trascorsi burrascosi di Cusitore -. Non era scontato che ti riprendesse“. Un parere, quello di Pierpaolo, che non avrebbe potuto non scatenare una reazione nell’irrefrenabile Mario.

Mario Cusitore “rassicura” Pierpaolo Siano: “Tranquillo, tanto lei protegge solo te”

Un riavvicinamento, quello tra Mario Cusitore e Ida Platano, di fatto non ancora concretizzatosi. Ma rispetto al quale il pretendente Pierpaolo non ha nascosto di nutrire parecchi timori. Arrivando persino a criticare l’insistenza con cui il partenopeo continua a domandare attenzioni alla tronista.

A rassicurare Siano, tuttavia, ci ha pensato proprio Cusitore stesso. “Non preoccuparti, tanto quando si tratta di difendere uno di noi, Ida protegge solo te – ha esternato in tono provocatorio il corteggiatore -. A me non mi si fila proprio“.

Una frase, quella del nativo di Napoli, che non è andata minimamente giù alla tronista. “Pretendi che tutto torni come prima in un’esterna – ha replicato, stizzita, la bresciana -. Sappi che non andrà così“.