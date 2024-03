Francesco Baccini, la carriera del noto cantante di “Sotto questo sole”

La carriera e la vita privata di Francesco Baccini, il cantante genovese autore del famosissimo brano “Sotto questo sole”.

Francesco Baccini è uno dei più grandi cantautori degli anni ‘80 e inizi degli anni ‘90, i suoi successi hanno incantato moltissime generazioni, basti pensare a “Sotto questo sole”, canzone che nel 1990 ha vinto il Festivalbar. Nel corso della sua vita è stato anche attore, ma scopriamo qualcosa in più sul famosissimo cantante.

Il suo primo album uscì nel 1988, dopo un anno, invece, venne pubblicato l’album “Cartoons”, con cui si aggiudica il premio come rivelazione a Saint Vincent e la Targa Tenco. Inoltre, vince “Un disco per l’estate” con il brano “Figlio Unico”. Nel 1990, invece pubblica un altro disco “Il pianoforte non è il mio forte”, in questo è contenuto il pezzo “Genova blues” scritto e cantato con l’indimenticabile Fabrizio De Andrè. Nell’album anche il brano “Sotto questo sole” scritta insieme a Paolo Belli e cantata con quest’ultimo ed i Ladri di Biciclette.

Francesco Baccini, la carriera del cantante

Francesco Baccini è nato a Genova il 4 ottobre del 1960, fino ad oggi ha pubblicato 15 album in totale, l’ultimo proprio lo scorso anno. Una carriera ricca di successi, quella del cantante genovese che nel 1997 è salito per la prima volta sul palco del Teatro Ariston per partecipare al Festival di Sanremo con il brano “Senza tù”, classificatosi undicesimo. Nel 2006, non supera la selezione per far parte della kermesse, ma affianca Povia nella serata dei duetti.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi artisti come Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Roberto Vecchioni, Edoardo Bennato, Lucio Dalla, Angelo Branduardi. Oltre alla musica, Baccini ha anche scritto e pubblicato due libri e si è dedicato al teatro con uno spettacolo, un concerto teatrale cantando i brani di Luigi Tenco. Un’idea nata dopo la pubblicazione, nel 2011, dell’album tributo “Baccini canta Tenco” che ha ricevuto diversi riconoscimenti.

Francesco Baccini e i presunti flirt

Passiamo adesso alla sua vita privata, sappiamo che ha un figlio che si chiama Michael, lo ha scoperto improvvisamente dopo aver trovato una lettera quando il piccolo aveva tre anni e mezzo. Michael è nato dalla relazione tra Baccini ed una donna, con la quale il cantante aveva poi perso i contatti.

Nel 2005, invece, secondo alcune indiscrezioni, Baccini avrebbe avuto una relazione con Dolcenera, i due avevano preso parte al reality “Music Farm”. Maria Teresa Ruta, invece, aveva parlato del cantante in una puntata del “Grande Fratello”, dichiarazioni che avevano fatto partire il gossip su un loro presunto flirt. A smentire tutto, però, è stato lo stesso artista genovese chiarendo che tra lui e la conduttrice non c’è stato mai del tenero.