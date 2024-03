Belen Rodriguez sbotta ancora sui social: “Fatti i fatti tuoi”

Nuove critiche per Belen Rodriguez e lei perde la pazienza sui social, cosa le hanno detto? La splendida showgirl argentina gli ha consigliato di farsi i fatti suoi.

Negli ultimi mesi l’incantevole showgirl e conduttrice argentina si è ritrovata continuamente al centro del gossip per via della sua sfera personale e continua a fare i conti non solo con la curiosità dalle gente ma anche con dure critiche e polemiche. Lo scorso anno è stato per lei davvero difficile a causa dell’ennesima rottura con Stefano De Martino, per la terza volta avevano provato a riconciliarsi ma le cose tra loro non hanno funzionato nemmeno questa volta ed è per questo che si sono detti addio.

In merito ai motivi che hanno causato la fine del loro matrimonio si è parlato a lungo di presunti tradimenti del noto conduttore ai danni di Belen Rodriguez, indiscrezioni che lei stessa nei mesi scorsi ha deciso di confermare. Ospite lo scorso gennaio a Domenica In ha rivelato di aver provato a perdonare l’ex marito quando ha scoperto che l’aveva tradita, lui però ha continuato. Indagando ha scoperto ben dodici tradimenti, poi ha smesso di cercare e ha messo definitivamente fine alla sua relazione con De Martino.

Nuovo amore nella vita di Belen Rodriguez? Dopo la vacanza lei sbotta sui social

Dopo la fine del suo matrimonio sembrava aver ritrovato la felicità con Elio Lorenzoni, i due sono stati solo amici per molti anni ma all’improvviso è scoppiato l’amore, complice il fatto che lui le sia stato molto vicino nel momento più buio della sua vita. Sui social per mesi si sono mostrati sempre più complici e innamorati, la splendida showgirl aveva anche reso pubblica la loro intenzione di convolare a nozze.

Da qualche settimana però l’imprenditore bresciano è totalmente sparito dalla vita di Belen Rodriguez e la rottura è ormai una certezza, lei però questa volta ha preferito restare in silenzio in merito alla fine della loro relazione. Stando ai rumors dopo la rottura con Lorenzoni non è rimasta single a lungo, più volte è stata pizzicata con il cestista Bruno Cerella ed è stato insinuato che tra i due ci sia un flirt in corso. Entrambi hanno smentito, lei sui social ha pubblicato uno scatto che la ritrae mano nella mano con Santiago e ha fatto sapere che è fidanzata con suo figlio.

La frecciatina della Rodriguez non è però basta per mettere a tacere i pettegolezzi sul suo conto. Da poco si è concessa una vacanza in montagna e sono in molti a pensare che con lei ci fosse anche Cerella. Un utente le ha anche rivolto delle critiche che l’hanno infastidita non poco, infatti è sbottata sui social.

Belen Rodriguez pubblica una poesia su Ig poi sbotta, cosa ha infastidito la showgirl

Nei giorni scorsi la favolosa conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che ritrae la legna che brucia, nella didascalia ha aggiunto una poesia scritta proprio da lei. Un utente le ha fatto i complimenti per le bellissima parole ‘copiate’ o supervisionate da Bruno. Le ha chiesto che la fiamma indica la passione per la vita o per il genere maschile e le ha detto che è un peccato che non abbia portato Santiago in montagna, a detta sua si sarebbe divertito dal momento che c’erano molti ragazzini come lui.

Le parole dell’utente hanno infastidito non poco Belen Rodriguez, infatti non è rimasta in silenzio. Questa la sua dura replica: “Prima di tutto non sono fidanzata con nessuno. Secondo, Santi aveva scuola e non posso farlo mancare. Terzo fatti i ca**i tuoi che campi 100 anni”.