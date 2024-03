Annalisa vola all’estero, grande novità per la cantante: cosa accadrà?

Importante novità in vista per Annalisa, la cantante svela perché volerà all’estero, tutto quello che c’è da sapere sul suo nuovo e importante traguardo.

Il suo trampolino di lancio nel mondo della musica è stata la partecipazione nel 2011 alla decima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove non si aggiudicò la vittoria ma fece breccia nel cuore di moltissimi telespettatori grazie al suo incredibile talento. Con la sua voce pazzesca lasciò tutti senza parole e da quel momento tantissimi sono i successi e i traguardi che ha conquistato.

I suoi brani diventano sempre dei tormentoni ed è davvero impossibile che passi inosservata, specie negli ultimi due anni ha ottenuto importanti risultati che l’hanno fatta diventare sempre più famosa e apprezzata. Di recente si è esibita sul noto palco dell’Ariston tra i concorrenti della 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Sinceramente’. Ancora una volta ha conquistato praticamente tutti e si è classificata terza.

Dopo Sanremo Annalisa vola all’estero, la cantante conquista un nuovo traguardo

In pochissimo tempo il brano ‘Sinceramente’ è diventato platino, la cantante con estrema gioia ha anche rivelato ai suoi tantissimi e affezionati fan che è la canzone più trasmessa in radio in Italia e anche la più utilizzata su TikTok. Nelle scorse settimane tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha anche condiviso con i suoi seguaci un’importante novità che riguarda la sua carriera musicale.

Annalisa non è famosa e amata solo in Italia, il suo successo infatti si sta espandendo anche a livello ‘internazionale’ ed è per questo che nelle scorse ore è volata all’estero. Il motivo? Riceverà un prestigioso premio che l’ha resa davvero felice. Di che si tratta? Mercoledì 6 marzo sarà ospite a Los Angeles durante l’evento ‘Women in Music’ organizzato da Billboard per ritirare il premio ‘Global Force’.

Annalisa tra successo e sensualità, i suoi tantissimi fan impazziscono per lei

Tramite le sue Instagram stories la cantante ieri ha fatto sapere di essere in partenza, ha poi pubblicato un altro scatto in cui si mostra sorridente a Rodeo Drive. Oltre ad incantare tutti con il suo incredibile talento e la sua voce pazzesca in questi anni ha sempre ammaliato i fan anche con la sua favolosa bellezza. Rispetto al suo esordio sul piccolo schermo c’è stata una notevole svolta ‘sensuale’, il suo aspetto e il suo modo di vestirsi sono decisamente cambiati ed è davvero impossibile per i fan toglierle gli occhi di dosso ogni volta che si mostra.

I sensuali outfit che sfoggia durante le sue esibizioni mettono bene in risalto il suo fisico mozzafiato, ammirandola in tutto il suo splendore i fan restano sempre senza fiato. Durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo si vociferava una presunta gravidanza, lei però ha subito smentito e ancora una volta ha ribadito che sarà lei stessa ad annunciare la novità quando sarà in dolce attesa. Al momento Annalisa si concentra sulla musica e sulla sua eccezionale carriera che le sta facendo conquistare un successo dopo l’altro.