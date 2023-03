“Farò una strage stasera”, Annalisa pronta a tutto, i fan non stanno più nella pelle: “Chiamatemi un medico”

Annalisa sconvolge i fan soprattutto i maschietti. Vuole fare una strage e la foto non promette nulla di buono, ma cosa combina?

Annalisa Scarrone nasca a Savona nel 1985, si da piccola si è appassionata alla musica e a soli 8 anni inizia a studiare chitarra classica, qualche anno più tardi si è dedicata al pianoforte e al flauto traverso, riuscendo ad eccellere in ogni disciplina. Contemporaneamente alla musica, Annalisa porta avanti gli studi e nel 2009 si laurea in fisica.

Nel 2010 inizia a partecipare a diversi spettacoli teatrali e non, amando ancor di più il mondo dello spettacolo. La notorietà arriva quando entra a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, subito dopo il talent show la partecipazione al Festival di Sanremo decreta il suo debutto nell’universo musicale.

Annalisa è pronta a far strage, i fan non stanno più nella pelle

Annalisa è una persona molto semplice, ha spesso confessato di doversi armare di coraggio per indossare determinati outfit per concerti e videoclip, essendo molto timida ha lavorato molto sulla sua personalità per poter regalare al suo pubblico sempre nuovi emozioni.

Ad ogni modo, nel tempo, Annalisa è riuscita a sbloccare, per certi versi, la sua personalità ed è diventata molto più “spinta”. Sui social, oltre che nel mondo musicale, è una vera istituzione ed è seguita da milioni di fan che ogni giorno la sostengono e si informano di come va la sua vita fatta di piccole e grandi cose.

Di recente un nuovo scatto ha scatenato l’attenzione dei follower, specie i maschietti. Annalisa posta una sua foto dove sfoggia un caschetto in stile Cleopatra, un diverso colore di capelli ed un piercing alla base del naso. Un look totalmente stravolto per comunicare a tutti che il 31 marzo uscirà Mon amour, io farò una strage stasera, il suo nuovo singolo.

I fan più affezionati non vedono l’ora, sono tutti prontissimi alla novità e c’è qualcuno che commenta “Chiamatemi un medico”, sia per il look aggressiv di Annalisa che per il singolo.