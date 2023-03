Una donna di 88 anni è morta questa mattina a Nuoro dopo essere stata travolta da una vettura mentre attraversava la strada. Vani i soccorsi.

Di Marco Spartà

27 marzo 2023

Incidente stradale in mattinata: morta una donna

Ancora un dramma lungo le nostre strade. Nella mattinata di oggi a Nuoro, una donna di 88 anni ha perso la vita dopo essere stata centrata in pieno da una vettura mentre attraversava sulle strisce pedonali.

L’automobilista si è subito fermato ed ha dato l’allarme. All’arrivo dell’equipe medica, però, non c’è stato nulla da fare: l’anziana era già deceduta. Già in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per appurare la dinamica dell’investimento.

Nuoro, 88enne muore travolta da un’auto: anni fa la figlia era deceduta in circostanze analoghe

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

È Angelina Taras, di 88 anni, la vittima dell’incidente stradale avvenuto oggi, lunedì 27 marzo, in mattinata a Nuoro.

L’anziana, secondo le primissime informazioni, apprese dalla redazione de L’Unione Sarda, stava camminando a piedi su viale Repubblica quando avrebbe deciso di attraversare la strada sulle strisce pedonali. A quel punto è sopraggiunta un’Audi, condotta da un uomo, che l’ha travolta scaraventandola sulla carreggiata. L’urto è stato violentissimo.

L’uomo alla guida della vettura si è subito fermato a prestare soccorso ed ha chiamato il numero unico per le emergenze. La centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza con a bordo lo staff medico del 118. Vani i tentativi di rianimazione: i soccorritori hanno potuto solo dichiarare il decesso della donna, che sarebbe avvenuto sul colpo.

Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del capoluogo di provincia sardo a cui spetta il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un tragico destino quello di Angelina Taras che nel maggio del 2019 aveva perso la figlia, Cinzia Usai, in circostanze analoghe. La donna, di 51 anni, come riporta L’Unione Sarda, era stata investita da un’auto sulla 131 Dcn, nei pressi del bivio di Orune, mentre prestava soccorso ad alcune persone in seguito ad un incidente che aveva coinvolto tre vetture.