Ieri pomeriggio a Custonaci, in provincia di Trapani, sette persone hanno perso la vita in un terrificante incidente lungo la provinciale 16.

Di Marco Spartà

27 marzo 2023

Incidente stradale nel pomeriggio: tragico bilancio

Una vera e propria tragedia quella consumatasi ieri pomeriggio in provincia di Trapani, dove sette persone hanno perso la vita in uno spaventoso incidente stradale avvenuto su un rettilineo nel territorio di Custonaci.

Le vittime, tre donne e quattro uomini, di età compresa tra i 34 ed i 72 anni, viaggiavano a bordo di due auto, scontratesi frontalmente. L’impatto è stato violentissimo e le due auto sono andate completamente distrutte. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine.

Custonaci, violento frontale tra due auto sulla provinciale 16: morte sette persone

Tre famiglie andate distrutte in un drammatico incidente avvenuto ieri pomeriggio, domenica 26 marzo, sulla provinciale 16 a Custonaci, in provincia di Trapani. Le sette vittime sono Vincenzo Cipponeri, 45 anni, la moglie Maria Pia Giambona, 34 anni, Matteo Cataldo, 70 anni, la moglie Maria Grazia Ficarra, 67 anni, il figlio Danilo Cataldo, 44 anni, Matteo Schiera, 72 anni, e la coniuge Anna Rosa Romancino, 69 anni.

Secondo quanto ricostruito, come riferiscono alcune fonti locali e la redazione di Fanpage, Cipponeri e la moglie stavano percorrendo il rettilineo di Lentina a bordo di un’Alfa Romeo che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente con il Fiat Doblò, su cui si trovavano le altre cinque vittime, che procedeva nell’opposto senso di marcia.

In pochi minuti, sul luogo della tragedia sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere i sette occupanti: per sei di loro non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo. Maria Pia Giambona è stata, invece, trasferita in ospedale, dove è arrivata in condizioni disperate. Purtroppo, i medici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita: il suo cuore ha smesso di battere qualche ora dopo il ricovero.

I carabinieri e la Polizia Stradale hanno condotto i rilievi di legge per chiarire cosa abbia provocato lo schianto. Dai primi riscontri, scrive Fanpage, pare che l’impatto sia avvenuto ad alta velocità, ma non è chiaro quale delle due vetture abbia invaso la corsia opposta di marcia.