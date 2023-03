Devi partire con Flixbus e non sai quando è meglio prenotare? Segui questo semplice trucco per il massimo risparmio.

Partire in viaggio: le migliori compagnie

Viaggiare con i mezzi pubblici può essere molto costoso di questi tempi. Con il rincaro dei prezzi del carburante, infatti, anche le compagnie più economiche stanno abbandonando i prezzi competitivi. Per questo è fondamentale imparare a capire come funzionano i siti e le app di tali compagnie, così da scegliere il momento giusto per prenotare.

Trenitalia, per esempio, offre prezzi tanto più bassi quanto prima si prenota. Quanto a Italo, ogni due settimane vengono messe a disposizione scontistiche specifiche in base al periodo dell’anno. Se invece preferite usare gli autobus, i più consigliati per rapporto qualità-prezzo sono Flixbus e Itabus. Vediamo ora come funziona Flixbus e come muoversi per ottenere i maggiori sconti.

Quando conviene prenotare con Flixbus

Come tutte le app che offrono servizi con prezzi variabili, anche i prezzi di Flixbus fluttuano in base al periodo. Più lontano nel tempo è il viaggio, più il costo del biglietto tende ad essere stabile. Mano a mano che ci si avvicina alla data prescelta, il prezzo tende a scendere. In questo modo la compagnia tende ad invogliare i clienti a comprare dei biglietti che altrimenti rimarrebbero invenduti. Ovviamente però questo processo non continua in eterno. Ad un certo punto infatti, vicino alla data, i prezzi tendono a rialzarsi per sfruttare gli incassi di quei viaggiatori che hanno esigenza di comprare biglietti last minute.

Il momento migliore per comprare i biglietti Flixbus, dunque, è circa due (massimo tre) settimane prima. Questo vi permetterà di usufruire dei prezzi più bassi offerti dalla compagnia. Un buon consiglio, comunque, rimane quello di monitorare la fluttuazione dei prezzi tramite l’amo ogni due o tre giorni. In questo modo potrete rendervi conto di quando i prezzi si stanno alzando ed agire di conseguenza.

Un altro consiglio è quello di effettuare ricerche incrociate con tutte le app. Una volta consultati i prezzi di treni ed autobus (anche aiutandovi con app come Omio), vi basterà scegliere le opzioni di viaggio più comode per voi in quanto a prezzo e orario.