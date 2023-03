Aveva solo sei anni la bimba di Piacenza che è deceduta nella notte tra venerdì e sabato all’ospedale Niguarda di Milano, dove era arrivata in gravi condizioni per via di un’influenza.

Di Marco Spartà

27 marzo 2023

Dramma in ospedale: morta bambina di soli sei anni

Una bambina di soli sei anni è morta in ospedale a Milano nella notte tra venerdì e sabato. La piccola era stata trasportata presso il nosocomio nel pomeriggio, dopo essersi sentita male accusando sintomi influenzali.

Purtroppo, il quadro clinico è precipitato nelle ore successive al ricovero sino al tragico epilogo durante la notte. A causare il decesso sarebbe stata una miocardite fulminante, provocata da un’influenza di tipo B che la bimba aveva contratto.

Piacenza, colpita da un’influenza: bambina di soli sei anni muore in ospedale

Lutto e sconforto a Piacenza per la morte di Maria Isabela Lisaru, bambina di soli sei anni che viveva nel capoluogo di provincia con la sua famiglia. La piccola è deceduta all’ospedale Niguarda di Milano nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 marzo.

Maria, secondo quanto ricostruito, come riferisce la redazione di Leggo, per giorni aveva manifestato alcuni sintomi influenzali che sono andati peggiorando con il passare delle ore sino a venerdì pomeriggio quando è stata portata in ospedale a Piacenza. I medici del pronto soccorso, dopo le prime cure, considerato il grave quadro clinico, hanno optato per il trasferimento al Niguarda.

Qui è stato fatto il possibile per tenerla in vita, ma ogni sforzo non ha dato l’esito sperato. Nella notte, dopo alcune ore di ricovero, la bimba è deceduta. A stroncarla sarebbe stata una miocardite fulminante, sopraggiunta a causa di un’influenza di tipo B.

La notizia della morte ha letteralmente sconvolto la comunità che si è stretta al dolore dei familiari della piccola Maria. Tanti sono stati i messaggi, compreso quello del sindaco del capoluogo di provincia emiliano, Katia Tarasconi che, riportano i colleghi della redazione di Leggo, ha voluto esprimere il proprio cordoglio e vicinanza ai genitori.