Di Marco Spartà

27 marzo 2023

Investito dal trattore condotto dal padre che stava effettuando dei lavoretti in un terreno. Ha perso così la vita un bambino di appena quattro anni ieri mattina a Montesilvano (Pescara). Proprio il papà, subito dopo l’incidente, ha chiamato i soccorsi.

Il tempestivo intervento del personale medico, però, non è servito a nulla: ai medici, giunti sul posto, non è rimasto altro che constatare il decesso del piccolo. Il genitore, sotto choc, è stato accompagnato in ospedale. La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

Montesilvano, bambino muore travolto dal trattore guidato dal padre: comunità sotto choc

Ieri mattina, domenica 26 marzo, a Montesilvano, in provincia di Pescara, un bambino è morto mentre si trovava in un terreno di famiglia. La vittima è Luca Di Mastrogirolano, si soli 4 anni.

Il piccolo si trovava nella proprietà della nonna e stava giocando in sella alla sua bici. Improvvisamente, riportano alcune fonti locali e la redazione di Today, è stato centrato in pieno dal trattore guidato dal papà Enio, impegnato in alcuni lavoretti nel terreno della madre. Accortosi dell’incidente, l’uomo ha provato a soccorrere il figlio ed ha lanciato l’allarme.

Pochi minuti e sul posto si è precipitato lo staff medico del 118. I sanitari hanno provato disperatamente a rianimare Luca, ma non è stato possibile far altro che appurarne il decesso: fatali le lesioni riportate nell’incidente. Il padre, in stato di choc, scrive Today, è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Presso il terreno sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato ed i colleghi della Scientifica che hanno provveduto ai rilievi ed ora stanno cercando di ricostruire nel dettaglio la dinamica del drammatico episodio che ha gettato nello sconforto l’intera comunità del paese in provincia di Pescara.