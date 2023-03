Questa mattina a Lerchi, frazione di Città di Castello (Perugia), un incidente stradale è costato la vita ad un giovane di 23 anni. Inutili i soccorsi.

27 marzo 2023

Un altro incidente mortale, l’ennesimo che va ad aggravare un bilancio già pesantissimo sulle nostre strade. Il sinistro questa mattina a Lerchi, frazione di Città di Castello (Perugia), dove un ragazzo di 23 anni ha perso la vita.

L’auto condotta dal giovane ha impattato frontalmente contro un camion, alla guida di cui si trovava un 46enne. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, mentre l’autista del mezzo pesante è rimasto illeso, ma sotto choc. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Città di Castello, incidente mortale in mattinata: la vittima è un ragazzo di 23 anni

Intorno alle 8:15 di questa mattina, lunedì 27 marzo, un ragazzo è rimasto vittima di un incidente stradale nel territorio di Lerchi, piccola frazione del comune di Città di Castello, in provincia di Perugia. Si tratta di un 23enne, residente a Città di Castello, di cui non si conosce l’identità.

Il giovane si stava recando a lavoro a bordo della sua Fiat Panda e viaggiava verso Arezzo. Purtroppo, durante il tragitto, come riferisce La Nazione, la vettura si è schiantata frontalmente con un camion, condotto da un uomo di 46 anni. Uno scontro molto violento che non ha lasciato scampo al giovanissimo automobilista.

Scattato l’allarme, i soccorsi hanno raggiunto il luogo del sinistro in pochi minuti. I vigili del fuoco hanno estratto dall’abitacolo il 23enne affidandolo allo staff medico del 118 a cui non è rimasto altro che appurarne la morte, sopraggiunta sul colpo. Non ha riportato ferite, scrive La Nazione, il conducente del camion, sotto choc per l’accaduto. Considerata la gravità della situazione, sul posto era stata inviata anche l’eliambulanza.

Oltre ai soccorritori, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale a cui è ora affidato il compito di determinare le cause dell’incidente costato la vita al giovane.