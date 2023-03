Una violenta esplosione ha genato un incendio in una villetta di Sant’Urbano (Padova): morta una giovane madre, feriti il marito ed i figli di 2 e 9 anni.

Di Marco Spartà

26 marzo 2023

Incendio in casa dopo l’esplosione: morta una donna

Una giovane donna di 36 anni è morta questa mattina nella sua abitazione di Sant’Urbano, in provincia di Padova, dove si è propagato un devastante incendio in seguito ad un’esplosione. All’interno dell’appartamento si trovavano anche il marito della donna ed i due figli che sono riusciti, però, a mettersi in salvo.

I soccorsi, giunti, sul posto non hanno potuto far nulla per salvare la 36enne, trovata senza vita. Gli altri componenti della famiglia, rimasti feriti, sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Sant’Urbano, incendio in una villetta dopo l’esplosione: morta 36enne, feriti marito e figli

Prima il boato, poi il terrificante incendio che ha avvolto la villetta. Questa la terribile sequenza consumatasi intorno alle 8 di oggi, domenica 26 marzo, in via Gorghi a Sant’Urbano, centro della provincia di Padova. Nel rogo ha perso la vita Alina Crenicean, 36enne di origine romena, ma da tempo residente in Italia.

La giovane donna sembra si trovasse al piano inferiore dello stabile, quando, scrive Il Mattino di Padova, sarebbe avvenuta la deflagrazione che ha generato le fiamme. In casa, al primo piano, invece, erano presenti il marito della vittima, un 55enne, che è riuscito a mettersi in salvo lasciando l’abitazione insieme ai due figli della coppia, di 2 e 9 anni.

In via Gorghi sono arrivate tempestivamente le squadre dei vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e l’elisoccorso. I pompieri hanno domato il rogo, trovando poco dopo il corpo senza vita di Alina. Marito e figli, feriti non gravemente, sono stati trasportati in ospedale: il 55enne ed il piccolo di 2 anni a Padova, mentre la sorellina a Schiavonia.

I tecnici dei pompieri ed i carabinieri si stanno occupando ora degli accertamenti per capire cosa abbia generato l’esplosione. L’ipotesi, riferisce Il Mattino di Padova, è quella di una fuga di gas, probabilmente da un tubo.