Stamane lungo la provinciale 11 all’altezza di San Germano Vercellese (Vercelli), due uomini sono morti e quattro persone sono rimaste ferite in un incidente.

Di Marco Spartà

24 marzo 2023

Quattro veicoli si scontrano sulla provinciale: tragico bilancio

Inferno sulla strada provinciale 11 all’altezza di San Germano Vercellese (Vercelli), dove quattro veicoli si sono scontratati per cause ancora da determinare. Il bilancio è pesantissimo: due morti e quattro feriti lievi. Le vittime sono un uomo di 54 anni ed un 38enne.

Ingente il numero di mezzi di soccorso arrivati sul luogo dell’incidente. I medici non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte delle vittime, mentre le altre persone ferite sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. Presenti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

San Germano Vercellese, incidente sulla provinciale 11: due morti e quattro feriti lievi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Intorno alle 8 di questa mattina, venerdì 24 marzo, un tragico incidente è avvenuto lungo la provinciale 11 a San Germano Vercellese, in provincia di Vercelli. Nello scontro due uomini di 38 e 54 anni sono deceduti ed altre quattro persone sono rimaste ferite.

Le due vittime erano rispettivamente alla guida di una vettura e di un van. I due veicoli, come riporta la redazione di Fanpage, per cause ancora da chiarire sono entrati in collisione con un’altra auto ed un furgone di un’azienda di logistica. L’urto è stato violentissimo ed alcuni dei mezzi sono stati ridotti ad un ammasso di lamiere.

Necessario, dunque, l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco che ha estratto gli occupanti dagli abitacoli affidandoli poi al personale medico del 118. Per il 58enne ed il 38enne era ormai troppo tardi. I feriti sono stati, invece, trasferiti in ospedale per le cure. Nessuno di essi sarebbe in gravi condizioni.

Ad occuparsi dei rilievi di legge per appurare la dinamica del terribile scontro gli agenti della Polizia Stradale ed i carabinieri accorsi sul posto. La strada, riporta Fanpage, è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per permettere i soccorsi e la rimessa in sicurezza della carreggiata.