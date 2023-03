Un ragazzo di soli 26 anni è stato trovato morto dalla compagna nell’appartamento dove vivevano a Ilbono, in provincia di Nuoro: la tragica scoperta ieri mattina.

24 marzo 2023

Si sente male nella sua abitazione: muore un ragazzo

Dramma a Ilbono, in provincia di Nuoro, dove ieri mattina un ragazzo di soli 26 anni è stato trovato privo di vita nella sua abitazione. A chiamare il numero unico per le emergenze è stata la compagna che ha rinvenuto il giovane esanime.

I sanitari si sono immediatamente precipitati sul posto ed hanno provato a rianimare il 26enne, ma tutti i tentativi sono risultati inutili: alla fine si sono arresi dichiarandone il decesso. Da quanto emerso si sarebbe trattato di una morte per cause naturali.

Ilbono, trovato morto in casa dalla fidanzata: Manuel stroncato da un infarto a soli 26 anni

Un malore improvviso mentre era in casa che non gli ha dato neanche il tempo di chiedere aiuto. Questo il tragico destino di Manuel Deiana, 26enne originario di Lanusei che viveva a Ilbono, centro della provincia di Nuoro, dove si era trasferito per motivi di lavoro.

Il giovane, riportano varie fonti locali tra cui la redazione de L’Unione Sarda, è stato trovato senza vita nella mattinata di ieri, giovedì 23 marzo, all’interno del suo appartamento. A rinvenire il corpo esanime del 26enne è stata la compagna con la quale condivideva l’abitazione. Tempestiva la chiamata al numero unico per le emergenze.

Ricevuta la segnalazione, la centrale operativa ha inviato sul posto un’equipe medica del 118 a bordo di un’ambulanza. Raggiunto l’appartamento, i sanitari hanno avviato le manovre salvavita, ma ogni sforzo non ha dato l’esito sperato ed è stato dichiarato il decesso. A provocarlo sarebbe stato un infarto fulminante. Vista la gravità dell’accaduto, scrive L’Unione Sarda, era stata allertata anche l’eliambulanza che, però, non è neanche partita dato che i medici hanno potuto solo constatare la morte di Manuel.

La notizia si è subito diffusa a Lanusei lasciando sconvolti tutti i residenti. Tantissimi i messaggi di cordoglio per i familiari di Manuel, apparsi nelle scorse ore anche sui social network.