Dramma all’alba: muore un bambino

Dramma all’alba di oggi a Roma, dove un neonato di appena venti giorni è morto all‘ospedale Tor Vergata. L’allarme è scattato quando la madre del bimbo ha chiamato il numero unico per le emergenze e successivamente si è rivolta ad una pattuglia dei carabinieri che si trovava in strada.

Il piccolo è stato trasferito d’urgenza in ospedale, dove non c’è altro da fare che constatarne il decesso. Secondo quanto emerge al momento, la morte sarebbe sopraggiunta in seguito ad un’emorragia che si ipotizza possa essere stata provocata da un tentativo di circoncisione in casa.

I carabinieri stanno indagando sulla morte di un neonato di venti giorni, giunto senza vita questa mattina, venerdì 24 marzo, presso l’ospedale Tor Vergata di Roma.

Tutto sarebbe partito in zona Colonna all’alba, quando, scrivono i colleghi di Roma Today, la madre del bimbo, una donna di nazionalità nigeriana, avrebbe prima chiesto aiuto al 112 e, successivamente, è corsa in strada raggiungendo una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Frascati, ferma per un posto di blocco.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 con a bordo lo staff medico che, prestate le prime cure, ha trasportato d’urgenza il bimbo al nosocomio della Capitale. Una corsa che non è servita a nulla: all’arrivo, il cuore aveva già smesso di battere.

Secondo quanto appurato dai medici, il neonato avrebbe perso la vita a causa di un’emorragia. Tra le ipotesi al vaglio dei militari dell’Arma, che ora stanno indagando sul caso, scrive Roma Today, quella secondo la quale il piccolo possa essere stato sottoposto ad una circoncisione rituale in casa. Tesi che ancora deve essere confermata.

Determinati saranno i successivi accertamenti medici e delle forze dell’ordine. Nelle prossime ore, la madre potrebbe essere ascoltata dagli inquirenti.