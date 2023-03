Un uomo di 50 anni è stato trovato privo di vita la scorsa notte in un terreno di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. A fare la scoperta i carabinieri, allertati dalla moglie del 50enne.

Di Marco Spartà

24 marzo 2023

Uomo trovato morto nella notte: era scomparso da qualche ora

Macabra scoperta la scorsa notte nelle campagne di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Un uomo di 50 anni è stato trovato privo di vita dai carabinieri che lo stavano cercando da qualche ora, dopo essere stati allertati dalla moglie.

La donna, non vedendo rientrare il marito in casa, aveva chiamato le forze dell’ordine denunciandone la scomparsa. Poco dopo il terribile epilogo con il ritrovamento del 50enne impiccato ad un albero. L’ipotesi più accreditata è quella di un gesto estremo.

Ariano Irpino, 50enne trovato morto in un terreno di campagna: si sarebbe tolto la vita

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Un uomo è stato trovato morto la scorsa notte, tra giovedì 23 e venerdì 24 marzo, nelle campagne di Ariano Irpino, centro della provincia di Avellino. Si tratterebbe di un benzinaio di 50 anni, di cui non sono state rese note le generalità.

La moglie dell’uomo, qualche ora prima, come riferiscono le testate locali e la redazione de Il Mattino, aveva chiamato le forze dell’ordine denunciando la scomparsa del 50enne, che non era rientrato in casa dopo il turno di lavoro. I militari dell’Arma della Compagnia locale hanno, dunque, attivato la macchina delle ricerche per rintracciarlo.

Purtroppo, le operazioni si sono concluse a notte inoltrata quando i militari dell’Arma sono giunti in un terreno, sito in contrada Torre degli Amanti, trovando il corpo senza vita dell’uomo. Secondo quanto emerso, il 50enne è stato trovato impiccato ad un albero.

Constatato il decesso, la salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino, dove nelle prossime ore verranno effettuati gli esami per risalire alle cause del decesso. Intanto i carabinieri, che stanno indagando sul caso, ipotizzano, riferisce Il Mattino, possa essersi trattato di un gesto volontario. Non si conoscono, però, le ragioni che avrebbero spinto l’uomo a togliersi la vita. Lascia la moglie e due figli.