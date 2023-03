Mare Fuori, colpo di scena: fan sconvolti, chi l’avrebbe mai detto?

Un colpo di scena nell’ultima puntata di Mare Fuori 3, chi l’avrebbe mai detto? I fan sono ancora senza parole.

Ormai non c’è dubbio, Mare Fuori è diventata un’ossessione in tutta Italia, specie al Sud, le vicende dei ragazzi rinchiusi nell’Ipm di Nisida catturano l’attenzione del grande pubblico che attende con ansia la prossima stagione, la quarta, in uscita nel maggio del 2024. A brevissimo gli attori torneranno in scena per rimettersi in gioco e destreggiarsi nelle varie vicende.

Nel grande finale di stagione, l’orecchio attento dei fan più appassionati, hanno sentito una frase che ha lasciato tutti senza parole. Una simile dichiarazione è stata inaspettata ed oggi non si parla d’altro, scopriamo dunque di cosa si tratta.

L’hai notato anche tu? Ai fan non è scappato che…

La terza stagione di Mare Fuori si è conclusa con un colpo di scena, “Chi l’avrebbe mai detto che saremmo diventati amici?”, la frase che Filippo rivolge a Carmine non è passata inosservata. Il saluto (sofferto) tra chiattillo e piecuro ha emozionato il pubblico, si chiude dunque un primo cerchio della serie.

I fan più appassionati di Mare Fuori hanno notato una piccola similitudine con Gomorra, quando 10 anni fa, Jenny salutava l’immortale, prossimo a beccarsi una pallottola nel cuore.

Per quanto il saluto tra i due protagonisti sia stato straziante, non è ancora detta l’ultima parola ed è possibile che nella quarta stagione assisteremo ad un colpo di scena. L’amicizia tra Filippo e Carmine è nata per caso, inizialmente i due giovani ragazzi, rinchiusi nell’Ipm di Nisida, avevano diversi problemi relazionali, ma la fragilità di Filippo, estraneo finora al mondo del carcere, ha fatto sì che Carmine si legasse a lui inverosimilmente.

Inizia così una delle serie Tv più amate di tutti i tempi, una prima produzione nel 2020, poi la comparsa su Netflix nell’estate scorsa ed infine il successo di cui oggi godono gli attori. Mare Fuori è un turbine di emozioni, sensazioni e vicende che permettono allo spettatore di rimanere incollato alla tv fin dal primo episodio sempre con il fiato sospeso.