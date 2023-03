Esselunga apre proprio qui, 100 nuove assunzioni

Un’opportunità davvero ghiotta per 100 persone, Esselunga apre in questa città, lunga attesa per il momento più bello.

Un nuovissimo supermercato targato Esselunga è stato inaugurato questa mattina, lo store si estende su una superficie di 1.300 metri quadri, è disponibile un vastissimo parcheggio che riesce a contenere 100 autovetture, alcune colonnine sono al coperto e 4 postazioni sono state predisposte per ricaricare le auto elettriche.

Nello store sono disponibili più di 8.500 prodotti, il rapporto qualità prezzo è garantito, Esselunga ha pensato alle esigenze di tutti i suoi clienti, sui vari banchi esposti è possibile trovare frutta e verdura sempre fresca, panificati di ogni genere sfornati più volte al giorno, un reparto gastronomia ben fornito di ogni specialità, carne, pesce, sushi, da Esselunga è possibile acquistare di tutto.

Il supermercato è aperto tutti i giorni con orario continuato, inoltre è possibile prenotare al reparto gastronomia le varie specialità preparate al momento. Questa mattina il nuovo store è stato preso d’assalto da curiosi e clienti che non si sono risparmiati nel riempire i carrelli con tantissime specialità.

Nuova apertura e 100 assunzioni, Esselunga approda in Liguria

La catena di supermercati Esselunga ha inaugurato un nuovissimo store ad Albenga, sulla strada provinciale SP 582 in prossimità del casello autostradale. In moltissimi hanno assistito all’evento che ha avuto inizio alle 07.30 di questa mattina, difatti si è creato qualche disagio per la viabilità ma tutto si è risolto in brevissimo tempo.

L’inaugurazione è un enorme passo avanti per Esselunga che in Liguria è arrivata a quota 3 con i vari store, quello di Albenga si unisce a Genova e La Spezia. Naturalmente al taglio del nastro erano presenti il primo cittadino Riccardo Tomatis e l’assessore regionale Marco Scajola, assente il governatore Giovanni Toti impegnato a Roma.

Nel nuovissimo store Esselunga lavorano 130 dipendenti, 100 dei quali sono neo assunti, quindi una ghiotta possibilità non solo per i numerosi clienti che ogni giorno potranno acquistare prodotti sempre freschi ad un prezzo davvero conveniente. Inutile dire che ad Albenga è festa grande, da molto tempo la cittadina stava aspettando che l’azienda italiana fosse interessata al luogo, finalmente dopo tanto tempo il sogno è diventato realtà.