Non ci crederai mai, ecco chi produce le colombe per i discount Lidl ed Eurospin. Il famoso marchio italiano non passa inosservato.

Lidl ed Eurospin sono due noti discount molto amati ed apprezzati in Italia, per la qualità e la convenienza dei loro prodotti. Sta arrivando Pasqua e sugli scaffali si trovano le colombe del noto marchio Favorina e Duca Moscati. Ma sapete chi è il vero produttore di queste due marche? Non ci crederete mai.

La colomba è un dolce pasquale al quale difficilmente si rinuncia, farcita o classica, la colomba è sempre ottima da gustare a colazione, negli spuntini o come fine pasto. Quelle di cui parliamo oggi sono molto amate dai clienti abituali di Eurospin e Lidl.

Il soffice impasto, i canditi, l’uvetta, la granella e le mandorle, rendono questo dolce inconfondibile dal sapore unico ed invitante.

Le colombe della Lidl e dell’Eurospin sono prodotte da… allucinante

Alla Lidl è possibile acquistare la colomba del marchio Favorina in due differenti modalità, in cartone e in confezione di plastica. Nell’ultimo caso il produttore è diverso, così come sottolinea anche GrennMe, ma la faccenda non è stata chiarita.

Ad ogni modo è stato reso noto come la colomba Favorina acquistabile in una confezione plastificata da Lidl Italia è prodotta nello stabilimento di via S. Lucia 51 a Fossano (CN) ovvero lo stesso stabilimento del noto marchio Balocco. La colomba in questione non è 1 kg ma 700 grammi e costa 4.00 euro, un prezzo accessibile a tutti.

La colomba nella confezione cartonata invece è prodotta nello stabilimento di via Oltre Agno 7 a Brogliano (VI), costa 5.00 euro ed è prodotta da Il Vecchio Forno.

Da Eurospin invece è possibile acquistare la colomba Duca Moscati, prodotto per Eurospin Italia S.p.A. in Via Bra (Tagliata), 109 – 12045 Fossano (CN), ed udite udite, è lo stabilimento del marchio Maina, questo dolce si può acquistare ad un prezzo di 5.50 euro.

Insomma, è giusto scardinare il vecchio credo dove il discount vende cibo di scarsa qualità, come abbiamo potuto sottolineare differisce solo la marca ma non la sostanza.