Diletta Leotta è incinta, la felicità è durata poco: criticata senza pietà

Diletta Leotta è in dolce attesa, l’annuncio social è stato un plebiscito ma non sono mancate feroci critiche. Il motivo.

La felicità di Diletta Leotta è durata ben poco, l’annuncio inaspettato tramite social di una gravidanza, ha mostrato la bella conduttrice trentenne e il calciatore Loris Karius, suo fidanzato, emozionati alle lacrime.

Il momento gioioso è stato ripreso in un piccolo video che ha fatto il giro del web, entrambi si baciano e si abbracciano, Diletta incredula piange dallo stupore: “Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia❤️Soon we’ll be three!”. Qualcosa però sembra aver turbato i fan, ecco cosa sta succedendo.

La felicità è durata davvero poco, ecco perché è stata presa di mira

In milioni si sono congratulati con Diletta e Loris, anche personaggi noti dello spettacolo ci hanno tenuto a lasciare un messaggio di amore e di speranza. Una buona fetta del web, quella che segue la conduttrice fin dal suo primo debutto, ha sostenuto Diletta esortandola a tenerli sempre al corrente di tutte le tappe importanti della gravidanza.

Ad ogni modo però i leoni da tastiera non si sono risparmiati e commenti meschini hanno iniziato a farsi largo tra lo stupore del momento. E’ noto come la conduttrice sportiva ed il calciatore del Newcastle stiano insieme da ottobre scorso, un tempo relativamente breve secondo alcuni haters.

“Come fate a fare figli se vi conoscete da soli 5 mesi?”, questa è stata la frase più ricorrente che i neo (quasi) genitori hanno dovuto leggere. La dolcezza di quel momento è stata rovinata da persone che hanno addirittura messo in discussione l’amore che Diletta prova per Loris, sottolineando come la stessa abbia in un certo senso voluto incastrarlo.

Naturalmente è indubbio che il sentimento tra i due sia puro e forte, li attendono mesi bellissimi dove ogni piccolo progresso sarà una scoperta. Di certo la felicità è tantissima e Diletta non baderà a quei commenti scritti a posta per ferirla nel profondo del cuore.