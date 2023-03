Ieri, in provincia di Brescia, un atleta di 42 anni è morto durante una gara di sci alpinismo dopo essere stato colto da un improvviso malore.

Di Marco Spartà

26 marzo 2023

Dramma durante gara di sci alpinismo: morto atleta

Ha accusato un improvviso malore mentre partecipava ad una gara di sci alpinismo ed è morto in pochi istanti. È accaduto nella mattinata di ieri a tra Ponte di Legno e il passo del Tonale, nella provincia di Brescia. La vittima è un atleta di 42 anni.

A prestare i primi soccorsi un amico che ha lanciato l’allarme. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, però, per il 43enne non c’è stato nulla da fare. Gli organizzatori della competizione, in segno di lutto, hanno deciso di limitare i festeggiamenti per la premiazione.

Brescia, malore durante gara di sci alpinismo: atleta di 42 anni si accascia e muore

Un atleta è deceduto ieri mattina, sabato 25 marzo, nel corso dell’ottava edizione della Adamello Ski Raid, competizione scialpinistica che si svolge tra Ponte di Legno e il passo del Tonale, in provincia di Brescia. Si tratta di Omar Ferrero, 42enne originario di San Secondo di Pinerolo, in provincia di Torino.

Il 42enne, secondo quanto riportano alcune fonti locali e la redazione de Il Giorno, stava prendendo parte alla gara quando si è sentito male ed è crollato al suolo. Ad assistere alla drammatica scena un amico che gareggiava insieme ad Omar, il quale ha subito tentato di soccorrerlo ed ha lanciato l’allarme chiamando il numero unico per le emergenze.

Presso il luogo indicato nella segnalazione, si sono precipitati i sanitari del 118 ed il personale del Soccorso Alpino, a bordo di un’eliambulanza, che hanno proseguito le manovre di rianimazione iniziate dall’amico. Tutto inutile, il cuore di Omar non ha mai ripreso a battere ed è stato constatato il decesso sul posto. A stroncarlo, scrive la redazione de Il Giorno, un infarto fulminante. La salma è stata ricomposta e trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe stabilire accertamenti nelle prossime ore.

Dopo la tragedia, gli organizzatori, attraverso un comunicato, hanno deciso di limitare al massimo le celebrazioni di premiazione della competizione.