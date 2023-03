Michelle Hunziker ogni tanto lo fa con Eros, da ex è ancora più bello

A quanto pare Michelle ed Eros lo fanno ancora da ex, quello che accade in diretta infiamma il fan, chi l’avrebbe mai detto!

Continua a far discutere la non storia tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, per quanto il tempo passi non è mai abbastanza a far dimenticare quello che negli anni ’90 c’è stato tra di loro.

Un amore giovane, bello, sentimentale, passionale, culminato con l’arrivo di una figlia, Aurora, la stessa donna che oggi sta per mettere al mondo un figlio. Per quanto il sentimento tra Michelle ed Eros sia stato forte, purtroppo la loro relazione è naufragata irreversibilmente.

A quanto pare la conduttrice, subito dopo la nascita di Aurora, aveva iniziato ad avere rapporti con una setta satanica, Eros stufo dal suo atteggiamento menefreghista anche nei confronti della bambina, la mise di fronte ad una scelta, la setta o la famiglia, non si sa ancora per quale motivo ma Michelle scelse la setta e finì così una delle storie d’amore più belle di sempre.

Michelle ed Eros lo fanno ancora? La battuta manda in delirio il pubblico

Nonostante gli anni trascorsi con rispettivi compagni, l’attrazione fisica tra i due è palpabile e quando si incontrano per lavoro o in occasioni familiari private ne combinano delle belle. L’ultima battuta di Michelle ha infuocato il pubblico in studio che ha applaudito e fischiato per alimentare la situazione.

Durante la prima serata di Felicissima Sera All Inclusive, programma condotto da Pio ed Amedeo, la conduttrice si è tolta un peso dallo stomaco, ovviamente in maniera scherzosa (forse).

“Tu ed Eros, nei momenti di singletudine, un richiamino non lo avete mai fatto?”, tuona Amedeo e la Hunziker, prontamente spiazza tutti: “Ogni tanto sì, per educazione…”, irrompendo in una fragorosa risata.

La conduttrice ha poi aggiunto: “Scherzo dai…Eros è anche innamorato e fidanzato”, per sedare il pubblico che nel frattempo è andato in ebollizione. I fan della coppia hanno cominciato ad ipotizzare diverse situazioni tutte plausibili, però per il momento, il ritorno di fiamma rimane un ipotesi, anche se in molti ci sperano seriamente.