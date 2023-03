Silvia Toffanin, scoperto cosa fa con Pier Silvio (soprattutto la notte): la confessione

Finalmente conosciamo la verità, Silvia Toffanin ha spoilerato cosa fa con Pie Silvio Berlusconi, la confessione shock.

Finalmente la tanto amata Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi, ha confessato in televisione cosa fa con il suo uomo dalla mattina alla sera. Silvia e Pier Silvio stanno insieme da diversi anni, hanno messo al mondo due figli e non si sono mai sposati.

Diverse volte è stato chiesto il perché alla conduttrice che ha sempre dichiarato che per essere certa dell’amore di Pier Silvio non ha bisogno di un anello ed una firma su un contratto, vuole essere scelta ogni giorno per volere e non per dovere.

Ad ogni modo la coppia è molto affiatata, nonostante i numerosi impegni lavorativi di entrambi, trovano sempre tempo per bearsi l’uno dell’altra nei piccoli momenti di relax con e senza figli a seguito.

Incredibile ma vero, ecco cosa fanno Silvia e Pier Silvio

Durante la prima puntata di Felicissima Sera All Inclusive, andata in onda su Canale 5, anche Silvia Toffanin è stata ospite di Pio ed Amedeo i quali hanno creato uno studio stile Verissimo per intervistare la conduttrice. Da questa chiacchierata sono emersi dei particolari sulla relazione con Pier Silvio, ecco cosa fanno i due tutto il giorno.

Nell’intervista viene chiesto alla Toffanin se facesse la spesa con Pier Silvio, prontamente ci ha tenuto a sottolineare che sono soliti andare spesso al supermercato anche se non cucina cosa sofisticate, in casa fa la lavatrice, stira gli abiti e svolge le faccende come una qualunque donna non dello spettacolo.

La conduttrice ha aggiunto che di tanto in tanto si allena con il compagno, anche se lui ci da dentro di più. Durante la discussione Silvia ci è andata pesante ed ha confessato come la sera a letto dormono, sempre vestiti in pigiama e che Pier Silvio indossa il blu.

Una vita dunque normale a discapito di quello che si pensa, Silvia oltre ad essere una bravissima conduttrice è anche una perfetta donna di casa che sa prendersi cura dei figli, del compagno e dei suoi due gatti.