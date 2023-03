Un 26enne, allenatore delle giovanili dell’Inter, è morto nella notte tra venerdì e sabato in un incidente lungo la strada statale tra Lecco e Ballabio.

26 marzo 2023

Tragico incidente stradale: un morto e un ferito

Lutto in casa Inter per la morte di un allenatore delle giovanili della società, rimasto vittima di un terrificante incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato lungo la statale tra Lecco e Ballabio.

Il 26enne viaggiava a bordo di una vettura che, per cause ancora da chiarire, è entrata in collisione con un’altra auto all’interno di una galleria. All’arrivo dei soccorsi per il giovane era ormai troppo tardi. Nello scontro è rimasta ferita una ragazza di 24 anni trasportata in ospedale.

Lecco, incidente in galleria: morto l’allenatore delle giovanili dell’Inter Alessandro Dallatorre

Alessandro Dallatorre, 26enne allenatore delle giovanili dell’Inter, è la vittima del drammatico incidente avvenuto sulla strada statale che collega Lecco a Ballabio nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 marzo.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, come appreso dai colleghi di Lecco Today, Alessandro stava percorrendo la statale alla guida della sua auto che si è schiantata frontalmente con un’altra vettura all’interno della galleria Giulia. Un impatto devastante.

In pochi minuti sono intervenuti i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere il 26enne e lo hanno affidato ai medici a cui non è rimasto altro che dichiararne la morte: troppo gravi i traumi riportati nello scontro. Ferita non gravemente una ragazza di 24 anni che è stata trasferita presso l’ospedale Manzoni di Lecco.

Agli agenti della Polizia Stradale il compito di ricostruire nel dettaglio la dinamica e le cause del tragico frontale. Per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti delle forze dell’ordine, scrive Lecco Today, la statale è stata chiusa al traffico.

La scomparsa di Alessandro, originario di Segrate, ma residente a Sesto San Giovanni, ha sconvolto l’intera società nerazzurra che sul proprio sito, in una nota, ha voluto esprimere il proprio cordoglio ai familiari.