Ieri sera in un appartamento di Genova, dove era in corso una festa tra adolescenti, un 15enne si è sentito male ed è morto: indagini in corso.

Di Marco Spartà

26 marzo 2023

Festa tra amici finisce in tragedia: morto 15enne

Un ragazzo di soli 15 anni è morto nella serata di ieri in un appartamento di Genova, dove si stava svolgendo una festa tra amici. Pare che l’adolescente abbia accusato un malore durante la serata e si sia accasciato al suolo.

I soccorsi, giunti sul posto, hanno provato a rianimarlo, ma ogni tentativo non ha dato l’esito sperato. Per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri che ora stanno cercando di capire cosa sia accaduto nell’abitazione e risalire alle cause del decesso.

Una vera e propria tragedia quella consumatasi nella serata di ieri, sabato 25 marzo, a Genova, dove un ragazzo di 15 anni è morto mentre prendeva parte ad una festa tra adolescenti, in un appartamento nel quartiere di Castelletto.

Il 15enne, come riporta la redazione de Il Secolo XIX, durante la festa si sarebbe improvvisamente sentito male sotto gli occhi degli amici che hanno provato a soccorrerlo ed hanno subito lanciato l’allarme contattando il numero unico per le emergenze.

La centrale operativa, ricevuta la segnalazione, ha inviato presso l’abitazione un equipaggio del 118 che ha avviato le manovre salvavita: dopo svariati tentativi, i sanitari si sono dovuti arrendere dichiarando la morte del ragazzo.

Intervenuti anche i carabinieri del capoluogo ligure che hanno avviato le indagini per capire cosa possa essere accaduto alla vittima. Da quanto appurato al momento, scrive Il Secolo XIX, durante i festeggiamenti non vi sarebbe stato uso importante di alcol o di altre sostanze, ma pare che i partecipanti abbiano fatto simulato dei “mini incontri di boxe” utilizzando dei guantoni trovati in casa. Il decesso, però, non sarebbe stato provocato da un colpo subito, ma probabilmente per lo sforzo. Si ipotizza che il 15enne potesse soffrire di qualche patologia.

A stabilirlo saranno i successivi accertamenti e le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica che ha aperto un’inchiesta e nelle prossime ore potrebbe disporre l’esame autoptico sulla salma.