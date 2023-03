Una donna di 35 anni è stata investita da una vettura nella serata di ieri a Medicina (Bologna) lungo la provinciale 235: inutili i tentativi di soccorso.

Di Marco Spartà

26 marzo 2023

Incidente sulla provinciale: giovane donna perde la vita

Investimento mortale nella serata di ieri a Medicina, in provincia di Bologna. Una donna di 35 anni è stata travolta e uccisa da una vettura mentre percorreva a piedi la strada provinciale 235 in località Canaletti.

Il conducente dell’auto si è subito fermato ed ha chiamato i soccorsi. Per la donna, però, all’arrivo dello staff medico del 118 non è stato possibile far nulla. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sulla tragedia per determinare con precisione la dinamica.

Medicina, investita sulla Sp235 da un'auto: morta una giovane donna di 35 anni

Una giovane donna di 35 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, ha perso la vita in un incidente stradale. Il drammatico episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 25 marzo, lungo la provinciale 235 San Vitale in località Canaletti, a Medicina (Bologna).

La vittima, di origini peruviane, ma residente a Fiorenzuola, stava percorrendo a piedi il tratto ovest della provinciale in mezzo alla carreggiata. Durante il tragitto, scrive Bologna Today, è sopraggiunta una vettura, condotta da un 57enne di nazionalità marocchina, che l’ha centrata in pieno scaraventandola a bordo della carreggiata. L’automobilista ha subito fermato la marcia e chiamato il 112.

A nulla, però, è servito il tempestivo intervento del personale medico del 118. I soccorritori hanno provato a rianimare la 35enne, ma poi si sono dovuti arrendere dichiarandone la morte, sopraggiunta per i gravissimi traumi riportati nell’urto. Non ha riportato ferite, riferiscono i colleghi di Bologna Today, il conducente del veicolo.

Sul posto sono accorsi anche gli agenti della Polizia Locale ed i carabinieri di Medicina che si sono occupati dei rilievi di legge ed ora dovranno stabilire la dinamica dell’incidente, avvenuto in un punto poco illuminato. Al vaglio anche le ragioni per le quali la vittima si trovasse a piedi lungo la provinciale a quell’ora della sera.