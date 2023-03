“Tentato omicidio” per Fedez, in casa Ferragnez accade l’impensabile

Un tentato omicidio in casa Ferragnez lascia i fan senza parole, quello che accade a Fedez è davvero incredibile.

I Ferragnez sono una delle famiglie italiane più amate e seguite sui social, Chiara e Fedez sono soliti postare tutta, o quasi, la loro vita. Impegni, emozioni, vicende familiari, tutto è pubblicato su Instagram dove milioni di fan possono sbirciare e farsi un’idea della quotidianità che vivono i loro beniamini.

Naturalmente, per quanto sembri la famiglia della mulino bianco, anche Fedez e Chiara hanno i loro momenti no e per ovvie ragioni, visto la loro esposizione così costante, si beccano anche molte critiche non solo complimenti.

Finalmente le voci di una relazione ormai finita, dopo Sanremo ed il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, sono ormai cessate. Il rapper italiano era scomparso dai social per un lungo periodo mentre Chiara continuava a vivere la sua vita, dopo un silenzio assordante Fedez ha confessato che ha smesso di assumere degli psicofarmaci e questo lo ha reso vulnerabile per cui gli è servito del tempo per recuperare.

I fan stentano a crederci, è allucinante quello che è successo in casa Ferragnez

Fedez e Chiara hanno messo al mondo due bambini, Leone e Vittoria, pur lavorando diverse ore al giorno riescono sempre a ritagliare del tempo di qualità con i propri figli che sono lo specchio della serenità.

A differenza di Chiara, Fedez sembra essere talvolta il mammo della situazione, quindi spesso lo vediamo anche sbrigare piccole faccende, fare il bagno ai bambini, cucinare e come in questo caso cambiare pannolini.

L’ultimo cambio è stato un “tentato omicidio”, la piccola Vittoria ha preso a pedate in faccia il cantante che non ha smesso di compiere la sua impresa. I fan si sono scatenati, i commenti sono stati milioni, naturalmente tutti molto divertenti dal momento che i follower più affezionati conoscono il caratterino della piccola Vittoria che per quanto sembri dolce è un vero peperino e fa spesso tribolare mamma e papà che fanno di tutto per starle dietro nonostante le numerose marachelle.