Un uomo di 64 anni è morto domenica mattina a Palazzolo sull’Oglio (Brescia) folgorato da una scarica elettrica mentre si asciugava i capelli.

Di Marco Spartà

28 marzo 2023

Tragico incidente domestico: uomo perde la vita

Folgorato da una scarica elettrica mentre si asciugava i capelli con il phon. Così un uomo di 64 anni ha perso la vita domenica mattina all’interno della sua abitazione di Palazzolo sull’Oglio, comune della provincia di Brescia.

La moglie che era in casa ha lanciato l’allarme chiedendo aiuto anche ad un vicino di casa. I soccorsi si sono precipitati immediatamente sul posto, ma hanno potuto solo constatare il decesso del pensionato 64enne. Per gli accertamenti del caso sono arrivati anche i carabinieri.

Dramma a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, dove domenica mattina, 26 marzo, un uomo è rimasto vittima di un incidente domestico. A perdere la vita Angelo Facondo, 64enne imbianchino in pensione.

A ricostruire la dinamica dei fatti sono state le forze dell’ordine. Il 64enne, riportano alcune fonti locali e la redazione di Brescia Today, si trovava in bagno e stava utilizzando il phon per asciugarsi i capelli quando sarebbe stato raggiunto da una forte scarica elettrica. Facondo, a quel punto, si è accasciato sulla porta del bagno ed il tonfo ha messo in allarme la moglie che ha fatto scattare l’allarme chiedendo aiuto anche ad un vicino.

Presso l’abitazione sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno provato disperatamente a rianimare il 64enne, ma ogni sforzo è stato vano: alla fine è stato possibile solo dichiararne il decesso, sopraggiunto a causa di un arresto cardiaco provocato dalla scarica elettrica.

Intervenuti i carabinieri che si sono occupati degli accertamenti per determinare quanto accaduto. Constatata la tragedia, l’autorità giudiziaria ha già firmato il nullaosta per la restituzione della salma ai familiari che, riferisce Brescia Today, hanno fissato la data delle esequie: l’ultimo saluto questa mattina a chiesa parrocchiale di San Giuseppe a Palazzolo. Facondo lascia la moglie e due figli.