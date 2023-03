Arianna Mihajlovic non si da pace: “Non riesco a comprendere”. Devastata dalla situazione

Arianna Mihajlovic non si da pace, su Instagram posta una foto che evoca dolci pensieri e le lacrime scendono funeste, piene d’amore ma allo stesso tempo di rabbia e nostalgia.

Il tempo diventa una misura relativa quando il dolore tormenta l’anima, ed è quello che accade ad Arianna Mihajlovic che ha dovuto salutare il suo Sinisa nel novembre del 2022. Il campione ha perso la sua battaglia contro la leucemia ed oggi, la famiglia raccoglie i cocci di una vita andata in frantumi.

Riprendersi dal lutto è difficile, complicato, doloroso, le giornate sembrano non passare mai e la voglia di ricordare è davvero tanta. Sinisa ha preceduto nella morte Gianluca Vialli, i due amici hanno scoperto insieme di essere malati, hanno giocato insieme contro due mostri e purtroppo ai calci di rigore la partita è stata vinta dal destino, troppo crudele e poco clemente che ha scombussolato per sempre la serenità delle due famiglie.

Il dolore di Arianna, non riesce a dimenticare

“Non riesco a comprendere….” ed un cuore nero per simboleggiare il suo stato d’animo, Arianna ricorda così il suo Sinisa, con una vecchia foto di famiglia in bianco e nero dove i bambini erano piccoli e la vita era tutta una scoperta.

Sono passati mesi dalla morte di Mihajlovic, con l’esattezza 3 lunghi mesi, per qualcuno può sembrare un lasso di tempo breve, ma per chi ha amato ed ama, ed aveva ancora tanto da dare, il tempo diventa una misura incommensurabile.

I fan di Sinisa e gli amici di sempre, consolano Arianna che ha dovuto dire addio al suo unico e grande amore. L’ha fatto troppo presto e sembra che una vita insieme non sia bastata a colmare la sete di amore che l’uno provava per l’altra. Dopo la morte restano così i ricordi, le fotografie, i momenti trascorsi insieme, gli ostacoli superati, i figli messi al mondo. Gli stessi figli che a loro volta genereranno altre figli per continuare il grande cerchio della vita che fine non ha.