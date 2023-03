Tragedia ieri mattina a Sant’Omobono Terme, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 69 anni è morto dopo essere stato colpito da un albero mentre tagliava legna.

Di Marco Spartà

28 marzo 2023

Nella mattinata di ieri, un uomo di 69 anni è morto nei boschi di Sant’Omobono Terme, in provincia di Bergamo, dove si era recato per tagliare della legna, come era solito fare. L’anziano sarebbe stato travolto da un albero.

A fare la tragica scoperta è stata la moglie che, preoccupata del mancato rientro del 69enne, era andata a cercarlo. La donna ha chiamato il numero unico per le emergenze, ma i sanitari, giunti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso.

Sant’Omobono Terme, travolto da un albero nel bosco: Diego trovato morto dalla moglie

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Choc a Sant’Omobono Terme (Bergamo) per la morte di Diego Belotti, operaio in pensione di 69 anni residente nella frazione di Mazzoleni, che ieri mattina, lunedì 27 marzo, ha perso la vita tragicamente.

Belotti, secondo quanto appreso da Bergamo News, era andato a tagliare della legna in un suo terreno in via Degli Alpini quando sarebbe stato travolto da una pianta, forse caduta a causa del vento. La moglie, che lo aspettava a casa, non vedendolo rientrare, si è precipitata nel bosco rinvenendo il corpo del 69enne sotto l’albero. Immediata la chiamata ai soccorsi.

Presso il terreno sono arrivati una squadra dei vigili del fuoco ed un equipaggio del 118. I soccorritori non hanno potuto far nulla per il 69enne, di cui è stato constatato il decesso sul posto: troppo gravi le ferite riportate. Per l’eventuale trasporto d’urgenza in ospedale era stata fatta atterrare anche l’eliambulanza, poi ripartita vuota.

Intervenuti anche i carabinieri che si sono occupati di ricostruire il drammatico incidente costato la vita all’ex operaio che, riferisce la redazione di Bergamo News, lascia la moglie e tre figlie. Non sono stati disposti ulteriori esami sulla salma, già restituita ai familiari per i funerali che si terranno domani pomeriggio nella frazione Mazzoleni, dove Diego viveva.